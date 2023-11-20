YOĞURT SOSLU İÇLİ KÖFTE TARİFİ - Evde Yoğurt soslu içli köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

YOĞURT SOSLU İÇLİ KÖFTE TARİFİ - Kalabalık sofraların vazgeçilmez tarifleri arasında yer alan yoğurtlu içli köfte, büyük küçük herkesin hem gözünü hem karnını fazlasıyla doyuruyor. Son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yer alan yoğurtlu içli köfte tarifini sizler için derledik.

Yoğurtlu içli köfte nasıl yapılır?

Malzemeler:

İç Harcı İçin:

4yemek kaşığızeytinyağı

400gramdana kıyma

1adet büyük boykuru soğan

3çay kaşığıtuz

1/2çay kaşığıkarabiber

1çay kaşığıtoz kırmızı biber

1/2çay kaşığıtoz kişniş

1tutamtarçın

1çay kaşığıyenibahar

1/2çay kaşığıkimyon

1tutamtoz karanfil

1su bardağıceviz içi

2yemek kaşığınar ekşisi

Dış Katman:

3çay bardağıesmer köftelik bulgur

2parçalimon kabuğu

3daltaze nane

2çay kaşığıtuz

1tutamkarabiber

1tutamtarçın

1tutamtoz kırmızı biber

1tutamtoz kişniş

1tutamkimyon

1tutamyenibahar

1tutamkaranfil

1su bardağısıcak su

250gramçiğ köftelik kıyma

1adetrendelenmiş kuru soğan

1su bardağısoğuk su

Yoğurt Sos İçin:

1kilogramyoğurt

1,5su bardağısoğuk su

2yemek kaşığımısır nişastası

1adetyumurta

1çay kaşığıtuz

Üzeri İçin:

4yemek kaşığıtereyağı

10dişsarımsak (rendelenmiş ve ezilmiş)

1yemek kaşığıkuru nane

Yapılışı:

İç harcı için geniş bir tavayı orta ateşte ısıtın, zeytinyağı ile birlikte kıymayı koyu bir renk alana kadar kavurun.

Kıymanın üzerine çok ufak küpler halinde doğranmış soğanı ekleyip kavurmaya devam edin.

Soğanlar yumuşayınca tuz ve baharatları da ekleyin, son olarak iri kıyılmış cevizleri ekleyip 1-2 dakika daha kavurun,nar ekşisini ekleyip karıştırın ve harcı soğuması için bir kaseye aktarın.

Kibbenin dışı için bulguru limon kabuğu, taze nane, tuz ve baharatlarla bir kasede karıştırın, üzerine sıcak suyu ekleyip ağzını kapatın ve 10 dakika dinlendirin.

Bulgurun içinden limon kabukları ve naneleri çıkartıp geniş bir tepsiye alın. Tepsinin içine rendelenmiş soğanı suyunu süzerek ekleyin ve karıştırın.

Harcın iyice soğuduğuna emin olduktan sonra kıymayı ekleyip ara ara elinizi soğuk suya daldırıp hamur kıvamı alana kadar yoğurun. Bu işlemi stand mixer ya da mutfak robotu ile daha kolay yapabilirsiniz.

Kibbeleri yapmak için elinizi soğuk suya batırın, harçtan ceviz büyüklüğünde bir parça alın , parmağınızla dikkatlice ortasını incelterek açın, oluşan boşluğu kıymalı harçla doldurun ve uçlarını dikkatlice sıkıştırarak kapatın. Bu işlem esnasında elinizi sürekli nemli tutarsanız şekil vermek çok daha kolay olacaktır.

Yoğurt sos için soğuk suyun içerisine nişasta ve yumurtayı koyup blenderden geçirin. Derin bir tencerede yoğurt ve nişastalı karışımı çırparak birleştirin. Ardından karışımı ocağa alın ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Koyulaşan sosa tuz ekleyip ocaktan alın.

Kibbeleri sıcak tuzlu suda 10 dakika haşlayın.

Servis etmeden önce yemeğin sosu için tavada tereyağını ezilmiş sarımsaklarla eritin,ısınan yağa kuru nane ekleyip ocaktan alın.

Servis ederken tabağın altına az miktarda yoğurt sos, üzerine sıcak kibbeleri koyun, kibbeleri de yoğurt sos ile kaplayın, üstlerine sarımsaklı naneli sosu gezdirin, dilerseniz file Antep fıstığı da ekleyin. Klasik sunum için yanında şehriyeli pirinç pilavı ile servis edin.

AFİYET OLSUN