Haberler Yemek Tarifleri GNOCCHI ALLA ROMANA TARİFİ - Evde Gnocchi Alla Romana nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

GNOCCHI ALLA ROMANA TARİFİ - Evde Gnocchi Alla Romana nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

İtalya mutfağına özgü başlangıç yemeği olan Gnocchi Alla Romana, kalabalık sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Tadıyla herkesin gönlünü çalan Gnocchi Alla Romana, vatandaşların da araştırdığı tarifler arasında. Evde Gnocchi Alla Romana yapmak isteyenler için Gnocchi Alla Romana tarifini haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 13:40 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 13:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GNOCCHI ALLA ROMANA TARİFİ - Evde Gnocchi Alla Romana nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

GNOCCHI ALLA ROMANA TARİFİ

Gnocchi Alla Romana nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • İrmik 250 gr
  • Tam yağlı süt 1 lt
  • Yumurta sarısı 2 tane
  • 100 gr rendelemek için Permesan
  • Tuz
  • Hindistan cevizi
  • Tereyağı 100 gr
  • Pecorino romano 40 gr

Yapılışı:

  • Roman gnocchi'yi hazırlamak için sütü 30 gr tereyağı ile birlikte bir tavaya koyun ve ardından tuzu ekleyin ve bir tutam hindistan cevizi.
  • Kaynamaya başlayınca irmiği dökün. Topak oluşumunu önlemek için bir çırpma teli ile kuvvetlice karıştırın.
  • Karışımı kısık ateşte birkaç dakika koyulaşıncaya kadar pişirin. Karışım alttan ayrılmaya başlayınca kabı ocaktan alıp 2 yumurta sarısını ekleyin.
  • Ayrıca Parmesan'ı birkaç parti halinde ekleyin ve hepsi birleşene kadar yavaş yavaş karıştırın. Bu noktada, hala sıcak olan karışımın yarısını bir fırın kağıdına dökün.
  • Elinizle silindir şeklini verin. Düzgün bir silindir elde ettiğinizde, onu pişirme kağıdına sarın.
  • Kenarda bekleyen hamurun ikinci yarısı için de aynı işlemi tekrarlayın ve 2 ruloyu bir kenara koyun en az bir saat buzdolabında.
  • Soğuduktan sonra kompakt bir hamur elde edeceksiniz ve bir bıçakla yaklaşık 1 cm kalınlığında mükemmel diskler elde edebileceksiniz.
  • Kesimi kolaylaştırmak için bıçağı suyla nemlendirmenizi öneririz.
  • Yaklaşık 40 parça elde ettikten sonra önceden yağlanmış fırın tepsisine dizin ve üzerine eritilmiş tereyağı (yaklaşık 70 g) serpin, ancak kaynatmayın
  • Yüzeye Pecorino romano serpin16ve önceden ısıtılmış 200° statik fırında 20-25 dakika (fanlı fırını 180° kullanıyorsanız 15 dakika) pişirin. Daha sonra ızgara fonksiyonunu açın ve 4-5 dakika kadar ograten pişmeye bırakın. Hazır olduktan sonra Roman gnocchi'nizi sıcak olarak servis edin

AFİYET OLSUN

DİĞER
Yeni Bihter gözleri kanattı! Farah Zeynep Abdullah'ın gala tarzı topa tutuldu! Aşk-ı Memnu hayranları yoruma abandı "Verdiğin paraya yazık"
SON DAKİKA I Türkiye'den Netanyahu'nun küstah açıklamalarına tepki: Asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Evde Crostini di fegatini toscani nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Evde Mantar Mecnun Tavuk Leyla nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları neler?
CUMA HUTBESİ DİYANET | 🤲 17 Kasım Cuma hutbesi DİNLE, konusu, PDF İNDİR
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 🤲 | 2023 Yeni, anlamlı, güzel, değişik Cuma mesajları 🌹
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nelsson'da sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu Nelsson'da sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu 13:40
Milli takımda Muleka krizi Milli takımda Muleka krizi 13:22
İlkay'dan flaş F.Bahçe ve G.Saray itirafı! İlkay'dan flaş F.Bahçe ve G.Saray itirafı! 13:19
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor 13:11
İngiliz devleri transferde karşı karşıya İngiliz devleri transferde karşı karşıya 12:44
Arda Turan'dan 12 haftada 5. kez kural ihlali Arda Turan'dan 12 haftada 5. kez kural ihlali 12:18
Daha Eski
G.Saray'da Ndombele pahalıya patladı! G.Saray'da Ndombele pahalıya patladı! 12:17
O haber G.Saray'ın yıldızını üzerken taraftarı sevindirecek! O haber G.Saray'ın yıldızını üzerken taraftarı sevindirecek! 12:06
O transfer yıldızları gölgede bıraktı! O transfer yıldızları gölgede bıraktı! 12:04
G.Saray'dan çifte bomba! Beşiktaş'ın eski yıldızı... G.Saray'dan çifte bomba! Beşiktaş'ın eski yıldızı... 12:00
Selen Erdem'den Fatih Terim itirafı! Selen Erdem'den Fatih Terim itirafı! 11:38
Icardi'den büyük başarı! Dünya yıldızlarını solladı Icardi'den büyük başarı! Dünya yıldızlarını solladı 11:09