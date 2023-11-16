GNOCCHI ALLA ROMANA TARİFİ - Evde Gnocchi Alla Romana nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

GNOCCHI ALLA ROMANA TARİFİ
Gnocchi Alla Romana nasıl yapılır?
Malzemeler:
- İrmik 250 gr
- Tam yağlı süt 1 lt
- Yumurta sarısı 2 tane
- 100 gr rendelemek için Permesan
- Tuz
- Hindistan cevizi
- Tereyağı 100 gr
- Pecorino romano 40 gr
Yapılışı:
- Roman gnocchi'yi hazırlamak için sütü 30 gr tereyağı ile birlikte bir tavaya koyun ve ardından tuzu ekleyin ve bir tutam hindistan cevizi.
- Kaynamaya başlayınca irmiği dökün. Topak oluşumunu önlemek için bir çırpma teli ile kuvvetlice karıştırın.
- Karışımı kısık ateşte birkaç dakika koyulaşıncaya kadar pişirin. Karışım alttan ayrılmaya başlayınca kabı ocaktan alıp 2 yumurta sarısını ekleyin.
- Ayrıca Parmesan'ı birkaç parti halinde ekleyin ve hepsi birleşene kadar yavaş yavaş karıştırın. Bu noktada, hala sıcak olan karışımın yarısını bir fırın kağıdına dökün.
- Elinizle silindir şeklini verin. Düzgün bir silindir elde ettiğinizde, onu pişirme kağıdına sarın.
- Kenarda bekleyen hamurun ikinci yarısı için de aynı işlemi tekrarlayın ve 2 ruloyu bir kenara koyun en az bir saat buzdolabında.
- Soğuduktan sonra kompakt bir hamur elde edeceksiniz ve bir bıçakla yaklaşık 1 cm kalınlığında mükemmel diskler elde edebileceksiniz.
- Kesimi kolaylaştırmak için bıçağı suyla nemlendirmenizi öneririz.
- Yaklaşık 40 parça elde ettikten sonra önceden yağlanmış fırın tepsisine dizin ve üzerine eritilmiş tereyağı (yaklaşık 70 g) serpin, ancak kaynatmayın
- Yüzeye Pecorino romano serpin16ve önceden ısıtılmış 200° statik fırında 20-25 dakika (fanlı fırını 180° kullanıyorsanız 15 dakika) pişirin. Daha sonra ızgara fonksiyonunu açın ve 4-5 dakika kadar ograten pişmeye bırakın. Hazır olduktan sonra Roman gnocchi'nizi sıcak olarak servis edin
AFİYET OLSUN