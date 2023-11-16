CROSTINI DI FEGATINI TOSCANI TARİFİ - Evde Crostini di fegatini toscani nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

CROSTINI DI FEGATINI TOSCANI TARİFİ
Crostini di Fegatini Toscani nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 250 gr Toskana ekmeği
- yarım kırmızı soğan
- 300 gr tavuk ciğeri
- 50 gr tereyağı
- 2 adet yağda hamsi filetosu
- 1 yemek kaşığı kapari
- tatmak için tuz
- zevkinize göre biber
- tatmak için sebze suyu
Yapılışı:
- Soğanı ince ince doğrayın ve bir tencerede tereyağında kızartın. Soğanlar kahverengileşmeye başlayınca iyice temizlenmiş tavuk ciğerlerini ekleyin.
- Tahta bir kepçeyle sık sık karıştırarak yaklaşık 15 dakika pişirin ve pişerken bir miktar et suyu ekleyin.
- Bu noktada onları ocaktan alın ve bir kesme tahtası üzerinde veya mutfak robotunda bir bıçakla kabaca doğrayın .
- Tekrar tavaya alıp kaparileri, hamsi filetolarını (temizlenmiş ve doğranmış), tuz ve karabiberi ekleyin.
- 15 dakika daha pişirin, gerekirse et suyu ekleyin, karışımın sürülebilir olmasına dikkat edin
- Bu arada ev yapımı ekmeği kesin (veya çapraz dilimleyin) ve fırında hafifçe kızartın.
- Hazırladığınız sosu kaşık yardımıyla her dilimin üzerine sürün
AFİYET OLSUN