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CROSTINI DI FEGATINI TOSCANI TARİFİ - Evde Crostini di fegatini toscani nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

İtalya'nın meşhur lezzetlerinden biri olan Crostini di Fegatini Toscani, eşsiz meze tariflerinden biri olmaya devam ediyor. Karaciğerden yapılan bu meze vatandaşlar tarafından en sık araştırılan tariflerden biri oldu. Crostini di Fegatini Toscani tarifini sizler için derledik...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 13:40 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 14:00
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CROSTINI DI FEGATINI TOSCANI TARİFİ - Evde Crostini di fegatini toscani nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

CROSTINI DI FEGATINI TOSCANI TARİFİ

Crostini di Fegatini Toscani nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 250 gr Toskana ekmeği
  • yarım kırmızı soğan
  • 300 gr tavuk ciğeri
  • 50 gr tereyağı
  • 2 adet yağda hamsi filetosu
  • 1 yemek kaşığı kapari
  • tatmak için tuz
  • zevkinize göre biber
  • tatmak için sebze suyu

Yapılışı:

  • Soğanı ince ince doğrayın ve bir tencerede tereyağında kızartın. Soğanlar kahverengileşmeye başlayınca iyice temizlenmiş tavuk ciğerlerini ekleyin.
  • Tahta bir kepçeyle sık sık karıştırarak yaklaşık 15 dakika pişirin ve pişerken bir miktar et suyu ekleyin.
  • Bu noktada onları ocaktan alın ve bir kesme tahtası üzerinde veya mutfak robotunda bir bıçakla kabaca doğrayın .
  • Tekrar tavaya alıp kaparileri, hamsi filetolarını (temizlenmiş ve doğranmış), tuz ve karabiberi ekleyin.
  • 15 dakika daha pişirin, gerekirse et suyu ekleyin, karışımın sürülebilir olmasına dikkat edin
  • Bu arada ev yapımı ekmeği kesin (veya çapraz dilimleyin) ve fırında hafifçe kızartın.
  • Hazırladığınız sosu kaşık yardımıyla her dilimin üzerine sürün

AFİYET OLSUN

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