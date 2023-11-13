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SU BÖREĞİ TARİFİ - Gerçek su böreği nasıl yapılır? | Su böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

7'den 70'e herkesin en sevdiği börekler arasında ilk 5'te yer alan, enfes lezzeetiyle damak çatlatan, yapması zahmetli fakat bir o kadar da keyifli su böreğinin tarifi, en sık araştırılan yemek tarifleri arasında yerini aldı. Evinde gerçek su böreği yapmak isteyen vatandaşların arama motorlarında sorguladığı 'Evde gerçek su böreği nasıl yapılıy?' sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte su böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 12:46 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 10:50
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SU BÖREĞİ TARİFİ - Gerçek su böreği nasıl yapılır? | Su böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

SU BÖREĞİ TARİFİ - Tel tel incecik yufkası, bol peynirli iç harcı ve damak çatlatan lezzetiyle hem kahvaltıların, hem gün sofralarının hem de çayın yanında hazırlanan aperitiflerin vazgeçilmezi olan su böreğinin yapılışı, son günlerde en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Evinde koca bir tepsi dolusu su böreği yapmak isteyenler için su böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SU BÖREĞİ TARİFİ

SU BÖREĞİ MALZEMELERİ

Hamuru için:

  • 3,5 su bardağı un
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 6 adet yumurta

Haşlamak için:

  • 1,5 litre sıcak su
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz

Ara katları için:

  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ
  • 125 gram tereyağı (8,5 yemek kaşığı)

İç harcı için:

  • 600 gram beyaz peynir

EVDE GERÇEK SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

SU BÖREĞİ YAPILIŞI

🔷Yumurtaları bir kase içerisine kırın. Üzerine tuzu ekleyip iyice karıştırın. Karışımın üzerine unu ekleyip tahta kaşıkla toplayın ve sonra yoğurmaya başlayın. Su böreği hamuru yapışkan bir hamur olmalıdır. Orta yumuşaklığa ulaştığında yoğurmayı bırakın.

🔷Un serptiğiniz bir tezgaha alın ve elinizi unlayarak bezelerinizi ayırmaya başlayın. Bezelerinizi mandalina büyüklüğünde hazırlayabilirsiniz.

🔷Bezelerinizi un serptiğiniz bir tabağa yerleştirip üzerine bir buzdolabı poşeti kapatarak yarım saat bekletin.

🔷Tereyağına sıvı yağ ekleyip ocakta eritip böreğinizin katlarına sürmek üzere hazırlayın.

🔷Yarım saat sonra ilk bezenizi açıp ince bir yufka haline getirin. Tepsinizin tabanına eritimiş yağı sürdükten sonra bir yağlı kağıt serip pişmemiş ilk yufkanızı serin.

🔷Üzerine çok az eritilmiş yağdan sürün. Derin bir tencerenin içine bolca su, bolca tuz ve biraz da sıvı yağ ekleyip iyice kaynatın.

🔷Kaynamış suya açtığınız bezelerden ikincisini atıp 30 saniye kadar kaynatın. Bu sırada, kenarlara yapıştığını fark ederseniz, bir kepçe yardımıyla yavaşça kenarlardan çıkarabilirsiniz.

🔷Yufkanızı 30 saniye kadar kaynattıktan sonra hemen çıkarın ve buz gibi suyun içine atın.

🔷Suyun içerisinde biraz beklettikten sonra yufkayı çekerek çıkarın ve fazla suyunu hafifçe sıkın.

🔷Yufkayı ilk yufkanın üzerine serin ve tüm katmanların üzerine erimiş yağı sürmeyi unutmayın. Tepsinin ortasına ulaştığınızda araya peynirli harcınızı yerleştirin ve diğer katmanları da tamamlayın.

🔷Böreğinizin en üst katına da erimiş yağı sürdükten sonra önceden ısınmış alt üst ayar 210 derece fırında 1 saat 15 dakika pişirin.

🔷Fırından çıkan böreğin üzerine kağıt mutfak havlusu serip 10 dakika bekletin.

🔷Ardından dilimleyerek servis edin.

SU BÖREĞİ PÜF NOKTALARI

🔺Hamurları, parçalanmaması için çok fazla karıştırmadan yeteri kadar haşlamaya özen gösterin.

🔺Oklava ile açıp haşladığınız hamurlar fırında da pişmeye devam edeceğinden kabarık ve kat kat ayrılan bir börek hazırlamış olacaksınız. Böreğin aromasının yoğun olması için; 1 çay bardağı zeytinyağı yerine aynı oranda eritilmiş tereyağı ile hamur katlarını yağlayabilirsiniz.

AFİYET OLSUN

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