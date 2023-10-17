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ASMA YAPRAĞINDA BARBUN TARİFİ - Evde Asma Yaprağında Barbun nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Sofraların en sevilen balıklarından Barbun, renkli görüntüsüyle iştah kabartıyor. Asma Yaprağına sarılı barbunları yiyen tadından vazgeçemiyor. Asma Yaprağında Barbun tarifi vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki Asma Yaprağında Barbun nasıl yapılır? İşte Asma Yaprağında Barbun tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 16:01
ASMA YAPRAĞINDA BARBUN TARİFİ - Evde Asma Yaprağında Barbun nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

ASMA YAPRAĞINDA BARBUN TARİFİ - Balık sevenler için mükemmel lezzette olan Barbun, asma yaprağına sarılınca yiyen tadından vazgeçemiyor. Asma Yaprağında Barbun tarifi vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında yerini alıyor. İşte Asma Yaprağında Barbun tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ASMA YAPRAĞINDA BARBUN NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

  • 4 adet iri boy barbun
  • 4 adet asma yaprağı
  • 3 çorba kaşığı tereyağı
  • 4 parça damla sakızı

Yapılışı:

  • Temizlenmiş barbunların her birini asma yapraklarına sarıp, ızgarada pişirin.
  • Tereyağı ve damla sakızını tavaya alıp, eritin.
  • Karışımı servis tabaklarına pay edip, üzerine barbunları yerleştirin.
  • Sıcak olarak servis yapın.

AFİYET OLSUN

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