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ÇITIR ÇITIR KIYMA KAVURMA TARİFİ | Çıtır çıtır kıyma kavurma nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Çıtır çıtır kıyma kavurma tarifi, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan kıyma kavurmaya cips eklenerek fast food tadına dönüştürülmesiyle yapılır. Dana kıymanın çeşitli sebzelerle harmanlanmasının ardından çıtırlık katmak amacıyla eklenen cipslerin fast food tadı kattığı çıtır çıtır kıyma kavurma tarifi hakkında arama motorlarında araştırılan 'Çıtır çıtır kıyma kavurma nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları' konularını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 13:56 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 14:20
ÇITIR ÇITIR KIYMA KAVURMA TARİFİ | Çıtır çıtır kıyma kavurma nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

ÇITIR ÇITIR KIYMA KAVURMA TARİFİ | Hem büyüklerin hem de küçüklerin bayıla bayıla yediği sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli olan çıtır çıtır kıyma kavurma, en çok araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Yemeklerde gevrek bir tat arayan kişilerin sıklıkla tercih ettiği bu tarif hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Çıtır çıtır kıyma kavurma malzemeleri, yapılışı, püf noktaları' konularını sizler için derledk.

ÇITIR ÇITIR KIYMA KAVURMA NASIL YAPILIR?

Çıtır Çıtır Kıyma Kavurma Malzemeleri:

  • 750 gr kıyma
  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 diş sarımsak
  • 2 adet kuru soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 paket mısır cipsi
  • 1 paket patates cipsi

Çıtır Çıtır Kıyma Kavurma Yapılışı:

  • Öncelikle yeşil ve kırmızı biberi yemeklik olacak şekilde doğrayalım.
  • Soğanı da küçük küçük yemeklik olacak şekilde doğrayalım.
  • Kavurmak için uygun bir tavaya veya tencereye kıymayı alalım. Kısık ateşte kaşığın arka tarafı ile kıymaları ezerek kavurmaya başlayalım.
  • Kıymaların rengi döndüğünde ve tane tane olduklarında zeytinyağını gezdirerek ilave edelim.
  • Ardından doğradığımız soğan, yeşil ve kırmızı biberleri tavaya ilave edelim. Sarımsağı da ekledikten sonra tüm malzemeyi karıştırarak kavurmaya devam edelim.
  • Biberler hafiften renk değiştirmeye başladığında domates salçası, biber salçası, pul biber, karabiber, kimyon ve tuzu ilave edelim. Yine karıştırarak kavurmaya devam edelim.
  • Pişen kıyma kavurmamızı ocaktan alalım.
  • İlk sıcağı çekildikten sonra ezip toz haline getirdiğimiz cipsleri üzerine serpelim.
  • Sunum için mısır cipslerinden birkaç tanesini bütün olarak tabakların kenarına dizebilirsiniz.

Çıtır Çıtır Kıyma Kavurma Püf Noktaları:

  • Kıymayı yüksek ateşte kavurmayın, aksi takdirde kıyma kurur.
  • Kıymayı kavururken karıştırın, aksi takdirde kıyma parçalanır.
  • Kıymanın kıtır olması için onu iyice pişirin.

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