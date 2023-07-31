Haberler Yemek Tarifleri BAYBURT USULÜ GALACOŞ TARİFİ | Galacoş nasıl yapılır? - Bayburt Galacoş malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

BAYBURT USULÜ GALACOŞ TARİFİ | Galacoş nasıl yapılır? - Bayburt Galacoş malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Bayburt mutfağından tüm Türkiye'ye yayılan, gevrek pidesi, sarımsaklı yoğurdu ve damak çatlatan lezzetiyle herkesin midesine hitap eden galacoş tarifi, son zamanların en sık araştırılan yemekleri arasında yerini aldı. Peki Galacoş nasıl yapılır? Bayburt Galacoş malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:48 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:00
BAYBURT USULÜ GALACOŞ TARİFİ | Galacoş nasıl yapılır? - Bayburt Galacoş malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

BAYBURT USULÜ GALACOŞ TARİFİ | Evde pğişen gevrek gevrek pidesinin üzerinde gezdirilen sarımsaklı yoğurdu, haşlanmış yeşil mercimekle birleşen kıymalı iç harcıyla Bayburt'tan Türk mutfağının tamamına yayılan Bayrbut galacoş, 7'den 70'e tadan herkesin en sevdiği lezzetler arasında yer alıyor. Peki Galacoş nasıl yapılır? İşte Bayburt Galacoş malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

GALACOŞ NASIL YAPILIR?

Bayburt Galacoş Malzemeleri

  • 200 gram dana kıyma
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1, 5 su bardağı yeşil mercimek
  • 2 yemek kaşığı domates biber salçası karışımı
  • Sıvı yağ
  • 3 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber, pul biber
  • 1 kase süzme yoğurt
  • 4-5 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 adet tırnak pide

Bayburt Galacoş yapılışı

  • Pideler minik minik doğranıp üzerine eritilmiş tereyağı gezdirilir ve fırında kızartılır.
  • Kıymalı harç hazırlamak için ;soğanlar minik minik doğranır sıvı yağ ile tavaya alınır biraz pişirilir .
  • Üzerine salça ilave edilip kıyma eklenir.
  • Tuz baharatlar katılır.
  • Pişince üzerine haşlanmış yeşil mercimekler de eklenip biraz daha pişirip altı kapatılır.
  • Diğer taraftan süzme yoğurt su ile biraz sulandırılır.
  • Sarımsaklar içine rendelenir.
  • Fırında kızartılan pideler büyükçe bir borcam tepsi yada tabağın dibine dizilir.
  • Üzerine sarımsaklı yoğurdun bir kısmı dökülür.
  • Üzerine kıymalı harç eklenir en üste kalan yoğurt dökülür.
  • 1 yemek kaşığı salça 2 yemek kaşığı tereyağında eritilir.
  • Yoğurdun üzerine dökülür.

Bayburt Galacoş püf noktalar

Malzemelerin belirtilen sırayla kullanılması ve tam kıvamında pişirilmesi en önemli detaydır.

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