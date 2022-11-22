FESENJAN TARİFİ | İran Fesenjan nasıl yapılır? - Fesenjan malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

FESENJAN TARİFİ | İran'ın meşhur yemeği, tatlılı ekşili tavuk olarak da bilinen Fesenjan, tüm dünya mutfağına yayılmasının ardından arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Evinde fesenjan yapmak isteyenler İran Fesenjan nasıl yapılır? Fesenjan malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını araştırırken genellikle özel günlerde tercih edilen Fesenjan tarifini haberimizde derledik. İşte detaylar...
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İRAN FESENJAN NASIL YAPILIR?
FESENJAN MALZEMELERİ
- 450 gram ceviz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağ
- 2 yemek kaşığı tereyağ
- 900 gram kemiksiz tavuk eti
- 2 adet orta boy soğan
- 2 su bardağı nar pekmezi
- Nar taneleri
FESENJAN YAPILIŞI
- Cevizleri bir fırın tepsisine alarak 15 dakika 200 derecede kavurun.Soğuyunca robota çekin.
- Bu arada tavuk etlerini tuzlayın.Tencere içerisinde terayağ ile zeytinyağını ısıtıp tavuk etlerini içerisine yerleştirin.Her tarafının kızarmasını sağlayın.Sonra bir tabağa çıkartın.
- Soğanları iri yarım ay şeklinde doğrayıp tencerede bu sefer soğanları soteleyin.Onlarıda pişince tavukların üzerine alın.
- Tencere içerisine bu sefer ceviz ve nar pekmezi ile 2 su bardağı su ekleyip iyice sos kıvamına gelene kadar pişirin.Daha sonra tavuk etleri ve soğanlarlada birlikte bir saate yakın pişirin.
- Servis ederken basmati pirinci üzerine tavuk etlerini yerleştirip nar taneleri ile süsleyebilirisiniz.