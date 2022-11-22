FESENJAN TARİFİ | İran Fesenjan nasıl yapılır? - Fesenjan malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

FESENJAN TARİFİ | İran'ın meşhur yemeği, tatlılı ekşili tavuk olarak da bilinen Fesenjan, tüm dünya mutfağına yayılmasının ardından arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Evinde fesenjan yapmak isteyenler İran Fesenjan nasıl yapılır? Fesenjan malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını araştırırken genellikle özel günlerde tercih edilen Fesenjan tarifini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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İRAN FESENJAN NASIL YAPILIR?

FESENJAN MALZEMELERİ

450 gram ceviz

2 yemek kaşığı zeytinyağ

2 yemek kaşığı tereyağ

900 gram kemiksiz tavuk eti

2 adet orta boy soğan

2 su bardağı nar pekmezi

Nar taneleri

FESENJAN YAPILIŞI