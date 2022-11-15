ELMALI STRUDEL TARİFİ | Elmalı Strudel nasıl yapılır? - Elmalı strudel malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ELMALI STRUDEL TARİFİ | Avusturya, Bavyera, Çek Cumhuriyeti, Kuzey İtalya, Slovenya ve bir zamanlar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na ait olan Avrupa'daki diğer ülkelerde popüler bir hamur işi olan geleneksel bir Viyana turtası olduğu bilinen elmalı strudel, son zamanlarda ülkemizdeki popülaritesini de artırdı. Evde elmalı strudel yapmak isteyenler arama motorlarında elmalı strudel nasıl yapılır? Elmalı strudel malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını araştırıyor. İşte detaylar...

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ELMALI STRUDEL NASIL YAPILIR?

ELMALI STRUDEL MALZEMELERİ

1 adet dikdörtgen şeklinde milföy hamuru (bulamayanlar 5-6 adet hazır baklava hamuru)

1 adet elma

2 yemek kaşığı kuru üzüm

Yarım çay bardağı ceviz, fındık, badem (hepsi karışık olabilir ya da bir çeşit)

Yarım çay bardağı galeta unu

1 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri İçin:

Pudra şekeri

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ELMALI STRUDEL YAPILIŞI

İlk önce kuru yemişler bıçakla iri şekilde doğranır. Kuru üzüm üzerine sıcak su konularak şişmesi için bekletilir.

Elma küçük küpler şeklinde doğranır ve üzerine 2 kaşık toz şeker eklenerek, suyunu çekene kadar ocakta pişirilir.

Suyunu çekince içerisine kuru yemişler eklenir.

Tarçın ve suyu süzülen üzümler eklenerek karıştırılır ve 10 dakika soğuması için bekletilir.

Daha sonra milföy hamurunun üzerine biraz galeta unu serpilir.

Hazırlanan elmalı karışım kısa kenara konulur ve çok sıkmadan rulo yapılır.

Rulonun kenar kısımları alta kıvrılır. (İç malzemesinin akmaması için)

Daha sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye alınır ve üzerine bıçakla verev şeklinde fazla alta inmeden kesikler yapılır.

Yumurta sarısı sürülür ve 200 derece ısıtılmış fırına sürülür ve fırın 180 dereceye düşürülür, kızarana kadar pişirilir.

Üzerine pudra şekeri serpilir ve ılık ya da soğuk şekilde, isteğe bağlı olarak dondurma ile servis yapabilirsiniz.

ELMALI STRUDEL PÜF NOKTALARI