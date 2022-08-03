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ŞEKERPARE TARİFİ | Şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Evde lezzetli ve pratik şekerpare yapmanın püf noktası!

Şekerparenin nasıl yapıldığını ve pratik bir şekerpare tarifini araştıran milyonlarca kişi, en güzel şekerpare tarifini sorgulamaya devam ediyor. Lezzetiyle damak zevkine düşkün kişilerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan şekerparenin malzemeleri, yapılışı ve püf noktası haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 17:00
ŞEKERPARE TARİFİ | Şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Evde lezzetli ve pratik şekerpare yapmanın püf noktası!

Şekerpare, birçok kişinin favori tatlılarından biridir ve bu tatlıyı evde hazırlamak oldukça kolaydır. Peki, evde şekerpare yapmak için hangi malzemeler gerekir, ağzıda dağılan ama servis yaparken dağılmayan şekerpareyi yapmak için bilinmesi gereken püf nokta nedir? İşte şekerpare tarifi ve yapılışı!

ŞEKERPARE TARİFİ

  • 125 gram oda ısısında margarin
  • Yarım su bardağı pudra şekeri
  • 3 çorba kaşığı silme irmik
  • 1 adet yumurta
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1çay kaşığı silme kabartma tozu
  • 1 çay bardağı fındık

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • 4-5 damla limon suyu

ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

  • Karıştırma kabına yağı, pudra şekerini koyup karıştırın.
  • Yumurtayı da ilave edip karıştırmaya devam edin.
  • İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edin.
  • Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elimizle yuvarlayın.
  • Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştirin ve yağlanmış fırın tepsisine dizmeye başlayın.
  • 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.
  • Şerbet için derin tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişirin.
  • İndirmeye yakın limon suyunu ekliyoruz 2-3 dakika daha pişirmeye devam edin.
  • Pişen şerbeti ılınmaya bırakın.
  • Pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile dökün.

Tatlınızı hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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