LAZANYA TARİFİ | Lazanya nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Evde lazanya yapmanın püf noktası nedir? En pratik ve lezzetli lazanya yapılışı

Bir ısırıkla yiyenleri İtalya'ya götürecek lezzetli lazanya tarifi birçok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Makarna hamuruyla hazırlanan eşsiz lezzetin nasıl yapıldığı ise merak ediliyor. İşte en güzel ev yapımı lazanya tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

LAZANYA TARİFİ

Lazanya İçin Gerekli Malzemeler:

12 yaprak lazanya

400 gram kıyma

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet kuru soğan

2 adet domates

2 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıcak su (300 ml)

Beşamel Sos İçin Gerekli Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı süt (600 ml)

Yarım su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri İçin:

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

LAZANYA NASIL YAPILIR?

İç harcı için geniş bir tavaya sıvı yağı alalım.

Küp küp minik doğradığımız soğanları üzerine ilave edelim, biraz kavurduktan sonra üzerine kıymayı ilave ederek kavuralım.

Kıymalar yeterince kavrulunca doğradığımız sarımsakları ve kabuğunu soyup doğradığımız domatesleri de ilave edelim ve orta ateşte 5 dakika kadar daha sotelemeyi sürdürelim.

Üzerine salçayı ve tuzu ekleyerek kavuralım.

Ardından suyunu ekleyelim ve iç harcımız suyunu çekene kadar kısık ateşte pişmeye bırakalım.

Beşamel sosu için tereyağı ve unu küçük bir tencereye alalım ve orta ateşte kavurun.

Üzerine sütü azar azar ekleyelim ve topaklanmaması için sürekli çırparak karıştıralım.

Kaynamaya başlayınca tuz ve karabiberi ekleyelim. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alalım.

Kıymalı sos ve beşamel sos hazırlandıktan sonra ısıya dayanıklı bir fırın kabına önce biraz iç harçtan yayalım, üzerine çok az beşamel sostan gezdirdikten sonra lazanyaları dizelim. Lazanyaların üzerine biraz kıymalı iç harç ve ardından beşamel sos dökerek güzelce yayalım.

Üzerine tekrar lazanya yapraklarından yerleştirelim ve tekrar iç hraç ve beşamel sostan gezdirelim. Bu işlemi malzemeleriniz bitene kadar kat kat devam ettirelim.

En üstteki lazanyalara tekrar iç harç ve beşamel sos dökelim ve kaşar peyniri rendesiyle üzerini örtelim.

Lazanyalarımızı önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirelim.

Üzeri tamamen kızarınca fırından alalım ve 15 dakika kadar dinlendirelim.

UYARI:

Lazanya yapmadan önce paketin üzerini okumanızı tavsiye ederim, çünkü bazı lazanyaların haşlanması gerekebilir, eğer haşlanması gerekiyorsa öyle hazırlanması önerilir.