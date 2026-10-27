Ana sütü gibi helal galibiyet!

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında aslanlar gibi bir derbi zaferine imza attı. Maçtan önce A Spor'da yaptığımız yayında Fenerbahçe 11'ini görünce, 'Bu savunma Fenerbahçe'nin başına iş açar, Galatasaray'ın da işini kolaylaştırır' demiştim. İsmail Kartal'ın Skriniar'ın yanında Oppong'u oynatmayarak Brown ile başlamasının hem Skriniar'ın oyun kimyasını bozacağını hem de sol bekte oynayan Levent'in aksayacağını söylemiştim. Nitekim öyle de oldu. İsmail Kartal hata yaptığını ancak 55. dakikada görebildi ve Oppong'u oyuna alıp, Brown'u sol beke çekerek, Levent'i kenara aldı. İsmail Kartal, aynı dakikada Fenerbahçe'nin en büyük silahı Greenwood'u da kulübeye çağırdı ve Kerem'i oyuna attı. Greenwood'da büyük düşüş var. Sahada kaldığı süre içinde Fenerbahçe'nin oyununa bir katkısı olmadı. Jakobs iyi marke etti Greenwood'u... Jakobs bu arada müthiş bir maç çıkardı. Oyunun savunma tarafında çok çalıştı, hücuma çıktığı anlarda da etkili oldu Jakobs.



İlk yarıda sahanın tek hakimi Galatasaray'dı. Attığı iki golün dışında farka gidebilecek pozisyonlar da yakaladı sarı-kırmızılılar. Ama böyle büyük maçlarda yakaladığını atacaksın. Çünkü maç 90 dakika. İlk yarıda Galatasaray adına işler yolunda gitti. Ama ikinci yarıda İrfan Can Kahveci'nin röveşatadan attığı jeneriklik golden sonra Fenerbahçe kendine geldi. İkinci yarıda daha fazla Galatasaray'ın üzerine giden ve daha fazla pozisyon bulan bir Fenerbahçe izledik. Ama son bölümde Galatasaray'ın yine sahada ezici bir hücum üstünlüğü vardı.



Oyunun son 20 dakikasında yine oyunu tek kaleye çeviren bir Galatasaray izledik. Torreira iki net pozisyona girdi. Ederson müthiş kurtarışlar yaptı. Leao golle burun buruna geldi. Fenerbahçe beraberlik golünü ararken arkada geniş boşluklar bıraktı. Galatasaray bu boşluklara çok iyi sızdı ve oyunu Fenerbahçe ceza sahasında oynadı. Sarı-kırmızılılar, final paslarında ve final vuruşlarında biraz becerikli olabilselerdi çok farklı bir sonuç ortaya çıkardı. Dün gece Fenerbahçe adına sahanın en iyisi Ederson'du. Ederson maç boyunca yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti.



Galatasaray'da ise ön plana çıkan fazlaca oyuncu vardı. Bunların başında zafere galibiyet mührünü basan Victor Osimhen'i söyleyebiliriz. Batrakov, derbide de Galatasaray'ı bir virtüöz gibi yönetti. Bütün atakları başlatan isim oldu Rus 10 numara. Lemina ve Torreira da maç boyunca arı gibi çalıştı; Fenerbahçe'nin oyununu bozdu. Lemina son dakikalarda Fenerbahçe atağında Skriniar'ın kafasında kale çizgisinden golü çıkardı. Derbide en kritik hamleyi yapan isim olarak kayıtlara geçti Lemina. İrfan Can'ın attığı golde Abdülkerim Bardakcı ve Uğurcan Çakır'ın hatası vardı.



Galatasaray derbiyi çok güçlü bir oyunla kazanarak liderliğini sürdürdü. Ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını da 6'ya çıkardı. Dünkü derbide şunu da gözlemledik. Galatasaray'ın güçlü bir oyunu var. Fenerbahçe'nin ise oturmuş bir oyunu yok. İki takım arasında kadro kalitesi bakımından da dağlar kadar fark var. Okan Buruk'un da hakkını teslim etmek lazım. Derbide İsmail Kartal'a teknik adamlık dersi verdi Okan hoca... Galatasaray, anasının ak sütü gibi bir derbi galibiyeti aldı.