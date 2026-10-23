Sıradaki gelsin!

Trabzonspor, Papara Park'ta muhteşem taraftarının desteğini arkasına alarak çıktığı maçta İskoçya Premiership'te mücadele eden Hearts'ı güçlü bir oyunla yenmesini bildi. Bordo-mavililer, Süper Lig'de olduğu gibi Konferans Ligi'nde de zirve mücadelesi yapıyor. Teknik direktör Thomas Reis, KuPS maçından sonra dünkü mücadeleye de çıkardığı 11'le Avrupa'yı ne kadar çok istediğini gösteriyor. Trabzonspor'un hocasına yakışan da budur. Yeryüzündeki en büyük Müslüman futbolcu Muhammed Salah'ı ise ayakta alkışlamak lazım. Konferans Ligi maçlarında herkesten daha önce kadroya ismini yazdırıyor. Ve sahada o kadar yürekten mücadele ediyor ki... Salah, sahada beyefendiliğin, asaletin ve mütevazılığın adeta kitabını yazıyor.



Dünya üzerinde kitabı ansiklopedisi yazılacak 3-5 futbolcudan biri Salah! Ülke futbolumuz, Trabzon şehri ve taraftarı çok ama çok şanslı... Dünkü maçta sahada kaldığı süre içinde yine harika işler yaptı Salah! Penaltıdan attığı golle Trabzonspor'un galibiyet yürüyüşünü sürdürdü. Muhammed Salah, Franculino Dju'ya yaptığı jeneriklik asistle de Hearts'ın fişini çekti. Salah, Trabzonspor forması altında 12 maçta 10 gole ulaştı. Bu arada Dju tam bir nokta atışı transfer olduğunu dün yine gösterdi. Rakip savunmayı paramparça etti Dju... Papara Park, tıpkı şampiyonluk sezonunda olduğu gibi kapalı gişe artık. Dün, hafta içi yani mesai günü olmasına rağmen yine tıklım tıklım doldu. Çünkü Muhammed Salah'ı ve coşkulu bir oyunu olan Trabzonspor'u izlemek bordo mavili taraftarlara keyif veriyor.



Trabzonspor, Konferans Ligi maçlarıyla hem oyununu güzelleştiriyor. Hem de lig maçlarına çok daha hazır çıkıyor. Thomas Reis ve öğrencileri, sahada bu bilinçle mücadele ediyor. Trabzonspor'un oyunu oynadığı her maçla biraz daha gelişiyor. Ligde forma şansı bulamayan oyuncular, Konferans Ligi'nde buldukları şansla kendilerini hazır tutuyorlar. Statü gereği lig maçlarında görev alamayan Mendy ve Bouchouari, KuPS maçında olduğu gibi dünkü karşılaşmada da etkiliydi. Özellikle Mendy sahada arı gibi çalıştı. Bouchouari de hızlı oyunu ile hücuma destek verdi. Melih'in sağ bek performansı da etkileyiciydi. Samet Akaydin ve Cenk Özkaçar da savunmanın tandeminde hiç de fena oynamadılar. Thomas Reis, Trabzonspor'un başında çıktığı beş maçı da kazanmasını bildi. Üç lig ve iki Avrupa maçlarını iyi oyunla kazandı Trabzonspor! Hakem Lawrence Visser'in 90+5'te rakibinin omzuna sadece dokunan Cabral'a ikinci sarı kartı çıkarması, çok ağır bir karardı. Güzelim bir maçın en kötüsü hakemdi diyelim ve geçelim. İki maçta 6 puan cepte! Daha ne olsun ki...

Sıradaki gelsin...