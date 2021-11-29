Disiplinli oynadı

Karşılaşmaya beklenildiği gibi tempolu başlayan Trabzonspor, eksiklerine rağmen çok iyi kapanan ve oyun disiplininden kopmayan Karagümrük defansını aşmakta zorlandı.

Ancak 13. dakikada Djaniny ceza sahasına girince Luckassen'in arkadan müdahalesi ile yerde kaldı.

Hakem Cüneyt Çakır köşe gönderini gösterirken daha sonra VAR'ın uyarısı ile pozisyonu izleyerek kısa bir sürede penaltı kararını verdi.

Topun başına geçen Djaniny'nin vuruşunu kaleci kurtardı. Ancak Cüneyt Çakır, vuruştan önce kaleci Viviano'unn ayaklarının çizginin üzerinde olmayışı nedeniyle penaltı atışını tekrarlattı ve bu kez Djaniny topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın 45. Dakikada Marek Hamsik'in pasında Djaniny bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak bu pozisyonda Nwakaeme'ye topu bırakınca, Nwakaeme boş kaleye topu gönderemeyerek auta attı. İkinci yarının hemen başında önemli bir pozisyonda golü kaçıran Abdülkadir Ömür, kısa süre sonra attığı usta işi golle takımını rahatlatan isim olmayı başardı.

Trabzonspor kağıt üstünde kolay gözüken ancak oyun disiplininden hiç taviz vermeyen Karagümrük karşısında aldığı bu galibiyetle şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli daha kayıpsız geçti.