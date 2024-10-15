Ohhh be!..

Savunma arkasına atılan uzun topta Abdülkerim, rakibiyle bire bir başladığı koşuda, bir an soldan sağa geçmeye kalkınca ritmi bozuldu ve Oscarsson yaklaşık 60 metre sürdüğü topu ağlarımıza gönderdi… Neresinden baksan dramatik bir goldü. Hava buz, biz buzdan da buz olduk bir anda. Açıkçası ilk yarı sonuna kadar şoku atlatamadık. İkinci yarıda ise "Gerçek" Bizim Çocuklar çıktı sahaya. Her oyuncumuz iki kişilik oynadı adeta. Merih, Orkun, İrfan, Kenan, Hakan, Kerem, Arda… 46'dan itibaren müthiş baskı kurduk. Polonyalı Damian Sylwestrzak VAR uyarısıyla penaltıyı verdi ama şanssızlık yapışmıştı yakamıza bir kere. Hakan Çalhanoğlu, futboldaki tek stepsi yaptı ve aynı anda iki ayağıyla topa dokununca penaltı, uçtu gitti.



Buna rağmen bozulmadık. Baskımız arttı ve bu defa şaşırma sırası İzlandalılar'daydı. Önce İrfan Can müthiş bir füzeyle durumu eşitledi, ardından hakkaniyetli VAR ve dürüst hakemin kararıyla ikinci penaltıyı kazandı. Bu kez Hakan, zemini de dikkate alarak yaptı vuruşunu ve terse gönderdi Valdimarsson'u… Onlar deli danalar gibi saldıracaklardı, beklenen bir şeydi ama biz sakin kalmayı başaramadık. Bir yan topta Uğurcan yeterince yükselemeyince Guojonhsen kafayla skoru eşitledi. Şeytan yine kurtaracaktı bacağını!.. Derken Kerem'in inadı, Arda'nın takipçiliğiyle son darbeyi vurduk… Son darbeyi de Kerem vurdu… İzlanda'ya ilk kez hak ettiği dersi verdik… Ohhh be… Ohhh be… Ohhh be.. Lideriz, finallere kadar gideriz....