Ellerine sağlık

Beşiktaş maça istekli ve tempolu başladı. İlk 20 dakikada Siyah-Beyazlı takımın kazanma arzusu alkışlanacak derecedeydi. Redmond'un organizasyonu ve siyah beyazlılar taraftarlarının desteğiyle Kasımpaşa'yı ilk 20 dakikada kalesine hapsetti. Kolay gibi başlayan maçın bu kadar zor bitmesi anlaşılacak gibi değil doğrusu!

Beşiktaş kalecisi Mert Günok ilk yarıda maç berabereyken harika bir top çıkardı. Siyah-Beyazlılar, Salih'in harika ara pasında Cenk Tosun'la öne geçerken Weghorst'un golüne kadar Mert Günok yine iyi çalıştı ve bu periyotta tam 3 mutlak golü önledi. Nereden bakarsanız bakın maçın yıldızıydı Mert! Gerçek olan şu ki; Günok, son haftalardaki formuyla Beşiktaş'ı yarışta tutuyor. Ellerine sağlık arkadaş! Gedson'a ayrı parantez açmak gerek. İlk yarıda savunmada ikinci devrede hücumda çok çalıştı. Beşiktaş özellikle ikinci yarıda oyundan koptu, oyuncular fizik yönden sınıfta kaldı. H H H

İkinci yarı oyuna giren Muleka tam bir hayal kırıklığıydı. Baktı Şenol Hoca olacak gibi değil; son 10 dakikada savunmaya Saiss takviyesi yaptı, çok da iyi yaptı. Son dakikalarda Kasımpaşa öyle goller kaçırdı ki maç Beşiktaşlılar dualarıyla bitti.

Kazananı tebrik edelim. Dün alınan 3 puan Beşiktaş için çok önemliydi ama bu futbol şampiyonluğa yetmez. Kasımpaşa taş gibi takım. Ara transferde 2-3 takviyeyle daha çok takımın canını yakarlar. Hakem Zorbay Küçük zaman zaman hatalı kararlar verse de oyundaki temponun artması için dikkatli düdükler çaldı.