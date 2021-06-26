Top artık Sergen’de

Hem camia hem de taraftarın istediği oldu, sevgili Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kaldı.

Ben zaten Sergen Hoca'nın talep ettiği rakamı daha önce yazmıştım.

Bu yıllık maaş, üç büyüklerde çalışan teknik adam için normale yakın...

Umarım Beşiktaş için hayırlı, uğurlu olur.

Sergen Yalçın'ın imzası; hemen hemen tüm Beşiktaşlıları mutlu etti.

Artık yönetim, teknik kadro ve camia bütünleşmesiyle Beşiktaş'a büyük başarılar kazandırmaya odaklanmalıyız.

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Sergen hoca en geç geçtiğimiz mart ayında imza atmalı ve yeni sezonun planlamasına bundan 4 ay öncesinde geçilmeliydi.

Ama Trabzonspor haricinde ezeli rakiplerin de durumu, Beşiktaş'tan farklı değil.

Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasında çalışma esaslarında sorun yaşanacağını zannetmiyorum.

Başkan Çebi, yöneticiler ve Sergen hoca duracakları yeri çok iyi biliyorlar.

Önümüzdeki tabloya dikkatle bakarsak Beşiktaş'ın ciddi transferlere ihtiyacı var.

Salih Uçan transferine tam destek veriyorum.

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Vida'nın yanına iyi bir savunmacı ve Aboubakar'ın yerine son vuruş özelliği golcü transferlerini merakla bekliyoruz.

Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic için teklifler değerlendirilebilir düşüncesindeyim.

Sevgili Erdal Torunoğulları'nın Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen Elayis Tavşan transferi için el sıkıştığını duydum.

Bu transfer olursa son yılların en flaş transferi olabileceğini düşünüyorum.

Top artık Sergen'de...

Beşiktaş birleşince çok güzel oluyor.

Hep birlikte el ele nice büyük zaferlere...

AÇIKLIYORUM

Sevgili okurlarım; son günlerde adım Kulüpler Birliği başkanlığı için geçiyor.

Futbolseverler sosyal medyadan bana destek veriyor.

Gelen binlerce mesaja teşekkür ederim.

Beşiktaşlıyım ama başta F.Bahçe ve G.Saraylı diğer kulüplere sevdalı futbolseverlerin sevgi seli beni çok mutlu etti.

Böylesine önemli bir göreve beni layık görenlere teşekkür ederim.

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Taraftar, futbolsever, eski futbolcu, Başkan, kulüp yöneticisi, turizmci, iş insanı...

45 yıldan uzun bir süredir futbol dünyasındayım.

Formülüm belli...

Bu çukurdan, omuz omuza üreterek çıkarız.

Kulüplerimiz hepsi çok değerli...

Futbolumu çok seven bir ülkeyiz, doğru yapılanmayla ülke futbolumuz bir dünya markası olabilir, ligimiz dünya sıralamasında üst sıralara çıkabilir.

Sevgili kulüp yönetenleri omuz vermeye razılarsa, ben de sorumluluktan kaçmam.

Futbolu seven herkese sevgi ve saygılarımla...