Kıymetini bilin – Sinan Vardar – Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Kıymetini bilin

Kıymetini bilin

'ı dün izlerken gerçekten canım çok sıkıldı.
Beşiktaş 'li 4 sezonun ardından ile yeni bir döneme "merhaba" derken dün Sivas'ta sezona kötü bir başlangıç yaptı.
Tabii ki bu süreç biraz sıkıntılı geçecek ama dün takım olarak Beşiktaş'ı hiç beğenmedim. Sevgili Beşiktaşlı futbolcular şunu unutmayın; Beşiktaş forması kutsaldır, kıymetini bilin!
Biraz Ljajic, biraz Ruiz ve farkı önleyen kaleci Utku... Vida ve dün kötü ötesiydi. Hele hele Sivas'ın ikinci golünde Medel'in asistine "Pes" dedim. o kadar kötüydü ki; artık savunulacak bir tarafı kalmadı. Oğuzhan bitmiş!
Tabii ki; Beşiktaş'ta 6 sakat oyuncunun forma giymemesi de bu kötü futbolun nedenlerindendi ama taraftarlara bu kadar kötü bir 90 dakika izletmeye kimsenin hakkı yok.
Siyah-Beyazlı takımda dün gözlerimiz özellikle 'ı aradı.
Genç Güven dün bir hayli sırıttı.

***

Sanki Beşiktaş'ın futbolcusu değil gibi. Yönetime tavsiyemdir; teklifler gerçekler bence değerlendirilsin.
Koca transfer dönemi geldi, geçiyor;
Beşiktaş'ın hala eksikleri var.
Yönetici arkadaşlar bu takviyeleri yine son anda, siparişle menajerlerine yaptıracaklar. Yönetim boşluğu Beşiktaş'ı her geçen gün olumsuz etkiliyor. Beyler eserinizle övünün, o yapıştığınız koltuklar da kutsaldır. Bırakın gidin, Beşiktaş'a en büyük hizmetiniz istifa olacaktır. 'u tebrik ederim. Başkan ve artık ustalık döneminde. Doğrusu çok iyi bir ikili olmuşlar. Emre Kılınç önderliğinde Yatabare, Mert Hakan başta olmak üzere takım olarak galibiyeti fazlasıyla hak ettiler.
Bu arada Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa hepimizi korkuttu.
Geçmiş olsun...

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