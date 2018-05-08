Bambaşka bir aşk

Yaklaşık 3 sezondur yorumlarımda belirtiyorum; Türkiye'nin en iyi takımı tartışmasız Beşiktaş. Zaten geçtğimiz hafta lider takımın teknik direktörü Fatih Terim de Beşiktaş'ı yendikleri derbi maç sonrası kadro bakımından en iyi ekibin Siyah- Beyazlı takım olduğunu vurguladı.

Büyük ihtimalle şampiyon olamayacak ama Beşiktaş'ı seyretmek büyük zevk.

Dünkü Kayserispor karşısında Beşiktaş'ın maça kolay konsantre olmayacağını düşünüyordum. Ama siyah-Beyazlı takımın usta ayakları ,şampiyonluk şansının artık çok azaldığı bu günde taraftarlara coşkulu bir futbol izlettiler.

Quaresma 90 dakika boyunca harika işler yaptı. Dukkatimi çekti; Portekizli futbolcu maçın hemen başında ayağını göstererek çıkmak istedi ama Güneş ''Oyna'' işareti yaptı. Güneş, Q7'yi mücadelenin uzatma anlarında oyundan alırken bütün stada Quaresma'yı alkışlattı.

Beşiktaş'ta çok sevilen futbolcu gördüm ama bu büyük taraftarın taraftarın Q7 aşkı gerçekten bambaşka...

Sadece Quaresma değil, Güneş Beşiktaş için gerçekten çok ama çok önemli... Taraftarın dün ona gösterdiği harika destek çok önemliydi.



SÜPERMAN NECİP

Beşiktaş alt yapısının son yıllardaki nadir eseri Necip Uysal, Tosic'in kırmızı kart görmesinin ardından oyuna girdi ve Beşiktaş'a bambaşka bir hava kattı.

Necip zor anlarda ortaya çıkan Superman gibi.. Kaptan Necip'in bir ara Kayserisporlu futbolcuları çalıma dizmesi belki bu sezonun futbol adına en güzel hareketlerinden biriydi.

Beşiktaşlı futbolcuların kazanma iştahını çok beğendim. 10 kişi kaldıktan sonra bile futbol kalitesinden ödün vermediler.

Takım dün tıkır tıkır işledi.

Adriano'nun attığı gole ise şapkamı çıkardım. Topu düzeltişi ve harika şutunun sırrı alt yapıda aldığı futbol eğitimin kalitesini gösteriyordu.

Tosic bu sezon hakkını verelim; çok başarılı maçlar çıkardı. Ama son iki maçtır kırmızı kart görmesi biraz da futbol şanssızlığı... Kayseri'yi bu sezon oldukça başarılı buldum. Son haftalarda düşüş yaşamasalar belki şu anda UEFA Kupası'na katılmaya hak kazanmışlardı.

Tabii bu başarıda teknik direktör Sumudica'nın payı büyük. Akıllı bir yapılanmayla daha işler yapabilirler.