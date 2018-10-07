Porto yaklaşımı

Porto deplasmanında mükemmel bir oyunun ardından eli boş dönmek ciddi bir travmaydı. Kolay iş değil; fiziksel yorgunlukla birlikte, psikolojik yıpranmanın ardından hiçbir şey olmamış gibi devam edebilmek.

Üstelik takımdaki tek golcünüz ''bir şekilde'' oynayamıyor ya da oynatılmıyorsa. Eren konusunda kulağımıza gelenler doğruysa Terim'in onu Antalya'ya götürmemesi yerinde bir karar bence.

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