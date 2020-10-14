Zirveye yakın takip

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig'e ara verildi ama, hafta sonu Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de heyecan devam etti. Cumartesi günü oynanan 2. Lig maçları sonunda liderler değişmedi. Kırmızı Grup'ta Elazığ'ı deplasmanda yenen Turgutlu, Beyaz Grup'ta ise İnegöl'ü 5 golle geçen Manisa FK, 4'te 4 yaparak liderliklerini sürdürdü. Bu iki ekibin arkasından ise bomba gibi iki ekip geliyor. Erdoğan Yılmaz'ın çalıştırdığı Karacabey, üst üste 3. galibiyetini aldı. Hasan Erkin Şimşir'in teknik direktörlüğünü yaptığı Uşak ise Beyaz Grup'ta 10 puanla namağlup ikinci sırada. 2. Lig'de durum böyle... Peki ya 3. Lig? Orada da müthiş bir rekabet var. 1. Grup'ta 9'ar puanlı Diyarbekir, Buca, Fatsa ve Çankaya sıralandı. 2. Grup'ta Tekirdağ ile Yomra zirveyi paylaştı. 3. Grup'ta İçel ile Karşıyaka rekabette. 4. Grup'ta ise Modafen tek başına lider durumda...