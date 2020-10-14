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Şafak Eren

Şafak Eren

14 Ekim 2020 | Çarşamba

Zirveye yakın takip

Milli maçlar nedeniyle ve 1. Lig'e ara verildi ama, hafta sonu Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de heyecan devam etti. Cumartesi günü oynanan 2. Lig maçları sonunda liderler değişmedi. 'ta 'ı deplasmanda yenen Turgutlu, 'ta ise İnegöl'ü 5 golle geçen Manisa FK, 4'te 4 yaparak liderliklerini sürdürdü. Bu iki ekibin arkasından ise bomba gibi iki ekip geliyor. Erdoğan Yılmaz'ın çalıştırdığı Karacabey, üst üste 3. galibiyetini aldı. Hasan Erkin Şimşir'in teknik direktörlüğünü yaptığı ise Beyaz Grup'ta 10 puanla namağlup ikinci sırada. 2. Lig'de durum böyle... Peki ya 3. Lig? Orada da müthiş bir rekabet var. 1. Grup'ta 9'ar puanlı Diyarbekir, Buca, Fatsa ve Çankaya sıralandı. 2. Grup'ta ile Yomra zirveyi paylaştı. 3. Grup'ta İçel ile Karşıyaka rekabette. 4. Grup'ta ise Modafen tek başına lider durumda...

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Etiketler :
Mersin, TFF, Tekirdağ, Elazığ, Uşak, Süper Lig, Beyaz Grup, Kırmızı Grup

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