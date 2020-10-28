Kocaeli coştu

Misli.com 2. Lig'de hafta sonu yine müthiş maçlar oynandı. Grupları incelediğimizde Kocaelispor'un başarısı dikkat çekti. Mazisi başarılarla dolu olan yeşil-siyahlı takım, son üç maçında harikalar yarattı. Çorum ve Afyon'dan sonra İnegöl karşısından da galibiyetle ayrılan Körfez ekibi, 3'te 3 yaparak Beyaz Grup'ta zirve yarışına ortak oldu. İlk 5 maçını kazanan grubun favorisi Manisa Futbol Kulübü ise ilk kaybını yaşadı. Ege ekibi, sahasında Ergene Velimeşe Karşısında 2 puan bıraktı. Namağlup yoluna devam eden Sancaktepe ve 24 Erzincan da lider Manisa'nın ensesinde takibini sürdürüyor. Kırmızı Grup'ta da sürpriz bir sonuç çıktı. Turgutluspor, deplasmanda Serik Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. Evinde 3'te 3 yapan Engin Korukır'ın ekibini kutluyorum. Sezona iddialı bir giriş yapan Eyüp de yakaladığı çıkışla dikkatlerini üzerine çekti.