Beşiktaş artık limitlerde

İlk yarıdaki oyun çok hoşuma gitmişti.

Tempolu, iyi bir maçtı. Beklentiler çerçevesinde oynadı Alanya, sonuçta Başakşehir'i 4 golle yenmiş bir takımdan bahsediyoruz.

Atlet oyuncuları var, avans veriyorlar koşarken neredeyse... İkinci yarının özeti kör döğüşüdür.

Alanyaspor hala rahat değil, Antalyaspor da kazanmıştı sabah.

Beşiktaş'ın bu kadrosu hiç lider olmamış, 27 hafta boyunca son iki yılın şampiyonunun hiç lider olmaması ilginç. Artık kredisinin limitlerindeler. 21 puan bile alsalar 7 maçta 71 puan yapıyor. Üstelik bunun içinde Galatasaray deplasmanı şartı var.

Şenol Güneş ve takımdan bunu görebiliriz. Oyunun başlangıcından anlayabiliriz, değişikliklerden anlayabiliriz, 4 orta saha oyuncusunun sarı kart görmesinden de anlayabiliriz. Bunun temel sebebi skora oynamaya çalışan bir takım görmemiz... Beşiktaş geçen yılki durumunda olsa bu maç 3'e, 4'e giderdi, 4 puan farklı önde olsa böyle olurdu.

Quaresma takımın açılmasını sağlıyordu. İki pas yapıp sonra Quaresma'ya uzun oynayabiliyorlardı.

Babel daha gezici bir oyuncuydu. Quaresma'nın yerine Lens'le başlamayıp Oğuzhan'ı kullandı orada. Daha sonra da Talisca'yla onu değiştirdi.

İkisi de merkez oyuncusu gibiydi hemen hemen. Skor da gelince sonra Talisca'yı santrfora alıp Lens'i kanada attı. Hocanın şunu bilmesi lazım: Talisca sırtı dönük 25 milyon Euro etmez. Talisca ancak rakibi karşısına alacak, çekecek ya da sürpriz koşuyla kafa vuruşu yapacak.

Doğrudan santrfor oynatmak Talisca'yı yok etmektir.

Babel'i oynatabilirsiniz, eyvallah ama Talisca'nın silahı elinden gitmiş oluyor. Quaresma çizgiye inince rakip de açılıyor. O olmayınca rakip daha dar alanda iyi savundu. Rakibin işine geldi.

Bence Lens doğrudan 11 oynamalıydı bunun için.

Lens'in antrenman performansını bilmiyorum açıkçası. Milli takım arasına da gitmedi.

Lens'in Q7'nin yokluğunu değerlendiremediğini de düşünüyorum açıkçası. Şenol hoca sistemden şaşma pahasına da oynatmıyorsa demek ki idman performansı da kötü. Hoca tercihiyle bence Alanya'nın çıkışını düşündü, "1-0 olsun bizim olsun" dedi ve bunu da başardı açıkçası.