Çabanı büyüt!

Trabzonspor'un geldiği noktayı anlatan net görüntü şampiyon olduktan 10 ay sonra Adana Demir karşısına hem başkansız hem de teknik direktörsüz çıkması oldu. Bu senenin neden başarısız geçtiğinin net göstergesiydi.

Kulübü 45 milyon euro'luk borca sokan ve aynı zamanda bu başarısızlıkta en büyük pay sahibi olan Ahmet Ağaoğlu'nun yeni kongrede aday olacağının öne sürülmesi de çok enteresan.

Bu atmosferde çıkılan Adana Demirspor maçında rakip eksik kalsa bile Trabzonspor takımı bundan faydalanamadı. Rakibin üzerine fazla gidemedi ve pozisyon üretemedi. Yeri geldiğinde topu rakibine bırakarak savunma yaptı. Geçmişten gelen bu kötü alışkanlığın değişmesi de zaman alacak gibi görünüyor. Çünkü Trabzonspor sahada sayısal bir kişi fazla görünse bile esasen rakibinden eksikti.

Bunun da nedeni Yusuf Yazıcı ve Bardhi'nin sahada gayesiz, isteksiz, hiç mücadele etmeden ve koşmadan oynamasıydı. Takımı iki kişi eksik bırakmış gibilerdi.

Bana göre doğru ama geç gelen oyuncu değişikliğinden sonra sayısal üstünlük ele geçirildi.

İki tane usta ayağı kalan az sürede farkını gösterip vitesi yükseltti.

Visca 1 gol, 1 asist yaptı. 4. golde oyunun yönünün değiştirerek fark yaratan Hamsik de katkı sağladı.

Aynı zamanda saha içinde diğer takım arkadaşlarını topsuz alanlara nasıl hareketleneceğini gösterdi.

Liderlik özelliğinin yanı sıra abilik de fazlasıyla yapıyorlar.

Kısa vadedeki net hedef ligde Avrupa kupalarına katılacak sıralamayı yakalamak... Aynı şekilde Avrupa vizesi verilen Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olmalıdır. Onun için Trabzonspor 'hedefini düşürmemeli' ama kesinlikle bu hedeflere varmak istiyorsa kalan maçlarda 'çabasını da büyütmeli.'