Kuntz’un eseri

Süper Lig'in açılış maçı İstanbulspor ile Trabzonspor arasındaydı. Kuntz ise bu maçta olup, Türk Milli Takımı oyuncularını izleyeceğine Almanya'da Sat 1 televizyonunda Frankfurt-Bayern Münih maçını yorumluyordu. Bizim ülkemizden kazanıp, bedeni ülkemizde olup aklı Almanya'da olan bir teknik adamın Türk futboluna katkısı ne kadardır diye insan düşünmeden edemiyor. Aynı zamanda milli maçlardan sonra vaktini genelde kendi ülkesinde geçiriyor.

Lüksemburg sıradan bir ülke takımı olabilir. Burada seçtiği oyuncular, sahada yer alan sisteme göre oynattığı mevki itibariyle o profile uygun değiller.

Amaç, burada hep fazla hücumcuyla oynayıp gol atmak, galibiyet olmamalı.

Ferdi yüksek enerjiyle oynadı ve başarılıydı ama oyun kurucu değil, Orkun da değil. Ön alanda zaten Cengiz tandanslı bir oyun oynanıyor, o da kafasına göre daha arkadaşlarıyla kombinasyonlar kurmadan bencilce hareket ediyor. Sağ kulvarda Zeki ile hiç uyumu yok. Sol kulvarda da Eren ile Kerem'in yok. İki santrfor Enes ile Halil hiç birbirini tamamlayan oyuncular değil. Stoperlerde Ozan, Avrupa'nın 5 büyük liginde şu anda en istikrarlı oynayan isim. Onu tercih etmeyip Çağlar ve Kaan gibi kendi takımında oynamayan, sonra da orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'yi de stopere çeken Kuntz'un ne yaptığını sanırım kendinden başka kimse anlamamıştır.

Böyle zayıf takımlara karşı oyun prensiplerini oturtmamız gerekir.

Bu kadar zayıf rakipten hücum geçişi yememiz, pozisyonlar vermemiz gayet doğal. Çünkü orta saha yerleşimi çok yanlış. Ön alan presi yok. Bu saha içi kötü organizasyonun ne kadar zayıf olan Lüksemburg takımına karşı oynasak da bize cezayı kesmeleri gayet doğaldı.

İsmail ile İrfan'ın doğru pozisyonda orta sahada kendi mevkilerinde niye başlamadıkları da ilginçti. Ama en önemlisi Türk Milli Takımı'ndan uzak olan Kuntz'un felsefesi, oyun anlayışı ve disiplini olmayan Milli Takım'ın başarılı olması beklenemezdi.