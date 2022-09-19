Rotasyon ve Jesus

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında maça yine yüksek tempolu ön alan presiyle başladı.

Bu pres kültürünün içinde sarı-lacivertli oyuncular kaptırılan toplar sonrasında karşı presi çok güçlü yaptılar.

En önemli konu da 90 dakikaya yaydılar. Bu sürdürülebilir, rakibi bezdiren prese katılan oyunculara rolleri doğru şekilde anlatılmış. Çünkü bu yıldırıcı preste oyuncuların disiplini ve sadakatları çok önemli.

Fenerbahçe'nin bu güçlü oyununda rakibine kurduğu tuzakların en önemlisi presle kazanılan toplar sonrasında direkt Alanyaspor kalesine gidip golü bulmak. Bunu yaparken oyun hareketliliği, pas alışkanlığı, birbirine alan kullanmaları için yer açmaları gibi önemli konu başlıkları var.

Saha içinde dinamik ve statik alan yaratma becerileri çok üst seviyede.

H H H

Fenerbahçe sezonu erken açtığı için "Bunu sürdüremez", "Düşüş yaşar" gibi söylemler vardı. Bunları doğru analiz etmek gerekir. Çünkü Jorge Jesus'un çalıştığı ekip özelilkle atletik performans departmanı çok güçlü. Yükleme ne zaman, nasıl yapılacak iyi ayarlıyorlar. Sık aralıklı maç oynayan takımın toparlanma idmanlarının içeriği de çok önemli.

Bizde bir şehir efsanesi vardır.

Rotasyon diye insanlara doğru olmayan bakış açısı ve algı yaratılmıştır. Görüldü ki böyle bir şey yok. Jesus'un eli takıma değiyor.

İlkeler ve prensipler takıma doğru aktarılıyor. Sonucunda da sağlam, tutarlı, güçlü bir oyun ortaya çıkıyor.