Rahatlamıştır!

Trabzonspor da Sivasspor da önemli oyuncularının hem hasta olması hem de Afrika Kupası'nda yer almasından dolayı eksik kadrolarla sahaya çıktılar. Geçen hafta Yeni Malatyaspor maçında bordo-mavililerin topa sahip olduğunda oyun kurulumunda yaşadığı sıkıntıyı dile getirmiştim. Aynı sıkıntı Sivas maçında da görüldü. İki stoper Hüseyin ve Vitor Hugo'nun yanına sol bek Denswil ile sağ bek Peres de geldi. Kendi yarı alanında Sivas'ın santrforu James'a dörde bir gibi gereksiz bir üstünlük sağlayarak oyun kurmaya çalıştılar. Burada iki kenar bekin daha fazla genişlikte ve derinlikte alması gerekirdi topu. Zaten Hamsik'i Kerem ile kapattığı gibi Cofie ve Özkan ile de Dorukhan ve Bakasetas'ı da kapatarak orta sahada alan değil neredeyse adam adama bir markaj uygulattı Rıza Çalımbay. Orta sahada oyun alternatifleri ve planlar üretemeyen bordo-mavililer çok fazla topa sahip olmalarına rağmen bunu kendi yarı alanında yatay ve geriye oynayarak vakti boşa harcadılar. Orta saha oyuncuları da hareket ederek alan açmayınca rakip yarı alanda ve ceza sahası içinde çok fazla topla topla buluşamadıkları gibi gol pozisyonu da üretemediler. H H H Trabzonspor'un geriye düştükten sonra attığı golü Abdullah Avcı'nın doğru analiz edip bundan sonraki oyun kurulumu bu şekilde yapması gerekir. Çünkü gol pozisyonundan önce iki kenar bek Hugo ve Hüseyin daha çizgiye gidip oyunu açmışlardı. Yaptıkları pas trafiğinde Hugo topla beraber orta sahaya kadar çıkıp Abdülkadir Ömür'ün çok doğru savunma arkasına yaptığı koşuya çok doğru bir derinlemesine savunma arkasına pas attı. Ve Trabzonsopr eşitliği sağladı. Eğer rakip iki santrfor ile oynuyorsa o zaman iki stoperin arasına bir kenar beki sokulabilir veya Hamsik de yeri geldiğinde oraya girebilir. Ama Sivasspor böyle bir baskı da götürmedi bordo-mavililere. Kendi yara alanında doğru bir şekilde oyun kuramadığından dolayı Trabzonspor pozisyon bulmakta da zorlandı. İkinci yarı kar yağışının hızlanmasıyla zemin ağırlaştı. Bu şartlara bir de Mete Kalkavan'ın daha önce Henrique'yi atmadığı gibi maçın sonunda Abdullah Avcı saha içine bir adım attı diye oyundan atması eklendi. Kural bunu söylüyor doğru. Çizgi ihlalinde atılması gerektiğini herkes biliyor ama Mete Kalkavan'ın da bunları saha içinde kovalamaması gerekir. Bu yalnız Avcı için değil tüm antrenörler için böyle olması gerekir. Ama son zamanlarda Trabzonspor aleyhine 'hakemler kolluyor' algısı yaratıldı. Kalkavan da sanırım bunların bayağı etkisinde kalmış. Avcı'yı oyundan ihraç ederek rahatlamıştır!