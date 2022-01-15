Dersler!

Son haftalarda iyi oynayan Beşiktaş, kendi evinde 9 oyuncusunu hasta olduğu için oynatamayan ve eksik kadroyla gelen Gaziantep karşısında maç önünde favoriydi.

Yalnız bu kağıt üzerinde kaldı.

Pratiğe çok iyi şekilde yansımadı.

Bunun nedeni ülkede çoğu takım top ayağındayken 3-5- 2, top rakipteyken de 5-3-2 gibi formasyonlara karşı doğru hücum planını ortaya koyamıyor.

Top ayağındayken hücum edemediği gibi top rakipteyken de bu 3'lü savunmaya doğru baskı yapamıyor. Bu da hücumdaki kaliteyi ve üretkenliği etkilediği gibi baskıyı da iyi yapamadıklarından topu kontrol etseler bile bunu oyun gücüne yansımıyor.

Gol pozisyonuna girmekte de sıkıntı yaşıyorlar. Net bir şekilde bu ortaya da çıkıyor.

Böyle savunmalara karşı az oyuncuyla çok rakip oyuncusunu kilitlemek, iki kenar bekini orta sahaya sokmak, Emirhan ile Josef'in iki 8 numara olması, Batshuayi'nin savunma arkasına koşusu gibi birçok hücum parametresinin uygulanması gerekir.

Top G.Antep'teyken de 3 stopere Ghezzal, Güven ve Batshuayi'yle doğru baskı getirilmeli.

Orta sahanın merkezinde rakibe pres oluşturup kazanılan toplarla hücuma hızlı geçişler sağlaması gerekir.

Bunu da iyi yapamayan Beşiktaş, topa sahip olarak oynama yüzdesini ve pozisyon sayısını niceliksel üstünlüğe çeviremedi. Attığı golde bile Doğan'ın kaybettiği topta eksik kalan rakibine karşı doğru hücum geçişi sağladı. Bunun rakibin hatasından değil kendi presiyle hataya zorlamasından buldu.

Rakip yarı alanda agresif şekilde bunun daha fazla yapması gerekir.

İyi oynanmasa da alınan 3 puan moral ve motivasyon açısından önemliydi. Yalnız takımda özellikle 60'tan sonra oyunun içinde fiziksel yetersizliği ortaya çıkan ciddi bir oyuncu topluluğu gözlemleniyor.

Buna da Önder hoca dikkat etmeli.

Geçen hafta Rizespor maçında alınan 1 puana rağmen oynanan güçlü oyun konuşulmuştu. Ben de düşüncemi şöyle dile getirmiştim:

Rizespor mu çok kötü Beşiktaş mı çok iyi? Gelecek hafta göreceğiz.

Sanırım Rizespor yetersizdi.

Beşiktaş'ın oyunundan Önder hoca ve ekibinin bu maçı analiz ettikten sonra 'dersler' çıkaracağını umuyorum.