Tez!

Fenerbahçe, yine teknik adamsız ve belirsizliklerle dolu, Kadıköy'de oyuncuların 'Ne yaparsak kendimiz yapacağız' moduyla oynayacağı bir 90 dakikaya çıktı. Rakibin son haftalardaki formuyla bu maçın Türkiye Kupası'ndaki zorlandıkları Afyonspor maçı gibi olmayacağı belliydi. Belirsizliklerde en büyük sıkıntılar fiziksel kalitede düşüş ve oyun disiplinindeki eksikliktir. Disiplin eksikliği de net şekilde görüldü. Temposuz ve yavaş oynanan oyun vardı.

***

Oyuncular alan yaratıp ne orta saha ne hücumda top istemedikleri gibi hiçbir şekilde oyuna topla ritim de veremediler. Doğru baskı da kuramadılar. Vücut dillerinden anlaşıldığı gibi bitse de gitsek modunda oynayan Fenerbahçeli oyuncu sayısı çoktu. Bu süreçte teknik adam olmayabilir ama profesyonel oyuncu kendine iyi bakarak hem fiziksel hem de mental olarak kendini hazır hale getirmeli.

***

Fenerbahçe'nin görüntüsü o kadar kötü ki antrenör getirmeyerek takıma daha da kötülük yapıyorlar. Hem Konferans Ligi hem Türkiye Kupası var. Gelecek teknik adamla Trabzon'un arayı açsa da matematiksel olarak liderliği, kesin olarak da 2.'liği kovalama şansı da olabilirdi. Bu süreçler bunu düşünmeden boşa harcandı.

***

Koşacak ve eforlu oyunu oynayacak hiçbir halleri yok. Geriye yardıma gelen ileri gidemiyor. İleri giden geriye savunmaya dönemiyor. Sahada resmen iki parçalı oyun vardı. Rakibin geniş alanlar yakaladığı ve rahat bir antrenman havasında oynadığı bir 90 dakika oldu. Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında 3.5 sezonda 60 oyuncu transfer etti. 8 teknik adamla çalıştı. 2 tane de sportif direktör getirdi.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

Yaklaşık 365 gün teknik adamsız ve takımın başı boş kaldığı çok ciddi bir zaman dilimi geçirdi. Yanlış planlama ve kötü organizasyon tabii ki kaçınılmaz son olan başarısızlığı getirdi. Bu gelinen son durum üniversitelerde bile 'tez' konusu olabilir.