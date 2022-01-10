Eksikler!

Beşiktaş'ın Süper Kupa'yı kazanmasının verdiği moralle ve de ligde az olan şansını biraz daha artırmak için Rizespor deplasmanında tek düşüncesi 3 puan almaktı. Diğer yandan da Rizespor, tek düşüncesi; kazanacağı 3 puanla, hem ikinci yarı iyi başlangıç yapıp o kırmızı çizginin de üzerine çıkma düşüncesiyle maça başladı.

Beşiktaş, kupa maçının son bölümünde ve Rizespor karşısında üçlü dizilişle oynadı. 3-4-1-2 formasyonuyla maça başladı. Bir şeyleri de Önder hoca orada olmasa da farklı sistemleri de monte etmeye çalışması, teknik adam açısından önemlidir. Nitekim de hücum hattında Emirhan, Batshuayi ve Güven'le, üçü de hareketli oyunuyla rakip Rizespor karşısında çok fazla pozisyon buldular.

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Bu üçlünün saha içindeki rotasyonlu, yer değiştirerek oynadığı oyun ve bunun getirdiği hareketlilik, çok fazla pozisyon üretmesine neden oldu. Başta Batshuayi ve Güven final paslarında doğru tercihler yapıp, son vuruş becerisini de gösterseydi çok rahat maçı kazanabilirlerdi.Beşiktaş'ın özellikle son bölümde oynadığı maçlarda, saha içi enerjisi ve konsantrasyonu sezonun o kötü gittiği dönemine göre çok çok daha iyi durumda. Zaten bunun da olumlu bir şekilde sahaya yansıması net olarak da görülüyor. Beşiktaş'ın bu sezonunu tarif etsek; herhalde tek kelime her şeyi anlatacağını düşünüyorum, bu da tabii ki "Eksikler".Siyah-beyazlılar sezon başından beri sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle ideal kadrosuyla fazla saha içinde yer alamama eksikliği, son vuruş beceri eksikliği, Ersin'in yan toplardaki zafiyeti ve eksikliği, hücum ve savunmadaki oyun dengesinin eksikliği, saha içinde birlikte hareket edememe ve düşünememe eksikliği, yapılan bireysel hatalarla kaybedilen maç eksiklikleri, fiziksel olarak maçların ikinci devresinde oyundan düşmeleri ve yüksek tempolarda oyunu sürdürememe eksiklikleri.Ve en önemli de sürdürülebilir, dengeli, prensiplerini net olarak takıma hücum ve savunmada ne olacağını koyarak, bunun üzerine güçlü oyun oynayamama eksikliği; bu seneki kötü gidişatın en önemli nedenleridir.