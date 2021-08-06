Umdurdu ama bulamadı

Trabzonspor oyun başlangıcındaki hızı ve topa sahip olması ile Molde'ye baskı kurdu.

Zaten eldeki kadro yapısı, bu oyun çeşidine çok müsaitti.

Bordo-mavililer, derinlemesine bir savunma anlayışı olan ve organize olmuş Molde savunmasına karşı çok pozisyon üretemediler.

Buradaki en büyük sıkıntı hücum oyuncularının alan yaratamaması, toplu ve topsuz hücum geçişlerinin öne hızlı yapılmaması, üretememekti en büyük etkendi.

***

Rakibin özellikle ilk yarıda Trabzonspor sağ kanadını çok fazla kullanması, burada yalnız Serkan'ın performansı eleştirirken, Gervinho'nun da savunma anlamında hiçbir destek götürmemesi sonucu bu koridorun daha rahat Molde tarafından kullanılmasına neden oldu.Ve yenilen golde özellikle Serkan'ın top alan adam konumlanmasını doğru yapamamasının en büyük nedeni de vücut pozisyonunun yanlış olmasıydı. O duruşla arkasındaki kör noktadaki oyuncuyu görme şansı da yoktu.

***

İkinci devre Trabzonspor özellikle 50'yle 60. dakika arasında bulduğu ikinci gol anına kadar yakaladığı yüksek enerji, oyun hareketliliği, coşkusuyla yakaladığı momentumla da çok fazla gol kaçırdı.Konsantrasyon ve son vuruşlardaki beceri eksikliği bu gollerin atılmamasındaki en büyük etkendi.Bundan sonra Trabzonspor, rakibin üzerine gidip goller üretmesi gereken dakikalarda geriye yaslandı ve ikinci golü yedi. Aynı şekilde üçüncü golü attıktan sonra tekrar oyunu rakibine bırakıp üçüncü golü de yemesi çok enteresandı.Çünkü oyun gücünü yakalamışken rakibin üzerine gidip, skor artırmak adına daha fazla goller bulması gereken dakikalarda geriye yaslanması ve bunun sonucunda da hem savunmada yapılan bireysel hatalarla goller yemesindeki en temel sorunların başında geliyordu.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

"Trabzonspor özellikle ikinci yarıda penaltı başta olmak üzere kaçırdığı 7-8 net pozisyonla, oynadığı iyi oyun, pozisyon üretmesiyle, baskısıyla belki de ilk maçta skor olarak turu garantileyebilirdi.Ve bunu da sahada taraftarına umutlandırdı ve umdurdu." Ama kaçırılan goller sonucunda istediği ve hak ettiği sonucu bulamadan avantajlı skoru elde edememesiyle de ofansif açıdan iyi oyunun karşılığını alamadan tur şansını Norveç'e bıraktı.