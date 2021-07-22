Mucizelere kaldı

G.Saray, bu maçtan önce eksik olan pozisyonlara transfer yapamadı. Bu maç öncesi en önemli handikap buydu. Savunmanın sol kenarı, sağ kenarı, orta sahaya, hücum hattına gerekli takviyeler yapılmadı. Özellikle bu seviyede oyuncu, fiziksel sorunların yanında oyun anlamında eksikler varsa işiniz daha da zora girer. Maçta Muslera'nın gereksiz bireysel hatasıyla da geriye düşünce ana planı olmayan, savunmada da kalabalık duran ve pozisyon veren bir görüntü ortaya çıktı.

Bir de 3'lü savunma anlayışında birbiriyle pratiği olmayan oyuncuların -en başta Alpaslan- bu pozisyonda oynaması, sağ bekte Sekidika, Babel ve Kerem tercihi, orta sahada dinamizm yerine Arda gibi tempoyu kaldıramayacak oyuncu seçimleri vardı. Fatih hocanın bu tercihleri yenilen ilk golden sonra PSV'nin kurduğu karşı pres tuzaklarıyla da ikinci golü bulmasını sağladı. Devre biterken sarı-kırmızılılar golü bulsa da ikinci yarının başında yine geriye yaslanan fakat rakibe alanzaman veren yerleşimiyle savunma hatasıyla da 3. golü kalelerinde gördüler. Maç burada koptu. Ömer'in yaptığı asist olabilir ama kendi kanadında savunma anlamında pozisyon hataları yaptı. Sekidika iyi niyetli olsa da savunma anlayışı iyi değildi. Luyindama ve Alpaslan yetersizdi. Aytaç tempoya ayak uyduramadı. Arda da yetersiz kaldı.

Hücumdaki isimlerin de beceri eksikliği saha içinde G.Saray'ın organizasyonunu sıkıntıya soktu. İlk devreye 2-1 girmişken oyuncu hamleleri de olabilirdi. Oynanan oyun 3 tane oyuncu değişikliğinin veya en kötü 2 değişikliğin bu dakikada olması gerekirdi 60. dakikada değil. Hatlar arasına bu kadar rahat top sokarken reaksiyon vermeyen, rakibin güçlü taraflarına önlem alamayan ve oyun merkezindeki baskılara karşı kurgusu olmayan, doğaçlama oyunlar bizim ligimizde yeterli olabilir. Fakat bu seviyelerde sağlam oyun, ezberlenmiş oyunlar üzerine güçlü planlar olması gerekir. G.Saray'ın özellikle son yıllardaki en büyük eksikliği buydu. Kötü veya iyi oynarsınız fakat bir takımın oyun hafızasının olması gerekir. Çözümü oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden rakibe karşı üstünlük sağlayacağınız ve o alışkanlığa bir an önce adapte olduğunuz düzen, size Avrupa'da diğer rakiplere karşı üstünlük sağlar.

PSV belki en üst seviyede değil ama en önemlisi bütün oyuncular ne oynadığını biliyor. Futbol aklı olan, tüm oyuncuların duracağı yeri bildiği, rollerin ezberlendiği sağlam tutarlı planları ve bunun getirdiği bir oyunları var. Rövanş için tabii ki şansını minimuma indiren G.Saray, oyuncu ve oyun eksiğiyle ilk maçta aldığı kötü sonuçla rövanşta turu geçmeyi mucizelere bıraktı.