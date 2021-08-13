Kötünün iyisi

Trabzon, deplasmandaki mücadeleye istediği gibi başlayamadı.

İlk yarıda dengeyi sağladıktan sonra da özellikle 10 dakikalık bölümde rakibin hızlı hücum geçişlerine, ilk maçtaki gibi karşılık veremedi.

Burada özellikle ilk maçta yenilen gollerdeki pozisyonların aynısını bulan bir Molde takımı vardı.

Daha sonraki süreçte oyun dengelense de ikinci yarı ve maçın tamamında Trabzonspor'un oyun hareketsizliği çok fazlaydı.

Nitekim istediği pas organizasyonlarını yaratamadığı gibi bu durum hücum kombinasyonlarını da fazlasıyla etkiledi.

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Ardından daha doğaçlama ve bireysel hücumlara başlayan bordo-mavililerin, golü bulmalarına rağmen golden sonra oyunu kontrol edip ikinci golü düşünmeleri gerekirdi.Tabii buna bir de ilk maçta ikinci devre oyundan düştüğü bölümlerde yedikleri gollerden Avcı'nın ders alıp, daha önce oyundan düşen Nwakaeme, Gervinho ve Hamsik gibi oyuncuların değişikliği yapıp hem sahaya dinamizm getirmeliydi.Bunu yapabilseydi, bu mücadele gücünün artmasıyla rakibe pozisyon vermeden ikinci golü de bulma şansı da artacaktı.Trabzonspor'un ilk maçtaki yumuşak karnı olan savunma zafiyeti, maçı bitti denen uzatma dakikalarında gereksiz yapılan bireysel hatalar zinciriyle yenilen golle karşılaşmanın uzatma dakikalarına ve ardından da penaltılara taşınmasına neden oldu.

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'Tur geçildi' derken bu yapılan acemice büyük hata, bordomavililer adına çok daha pahalıya mal olabilirdi.İlk maçta hücum organizasyonları iyi olan Trabzonspor, savunma organizasyonlarında sıkıntı yaşamıştı.Rövanş maçında ise hem hücum hem de savunmada istenilen seviyenin çok altında performans sergilediler.Buna rağmen kötünün iyisi olarak, penaltılarla da olsa turu atlamayı bildiler.