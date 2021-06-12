Sadece bir maç!

İtalya Milli Takımına karşı oyun başlangıcımız istediğimiz seviyede olmadı.

Baskıdan sonra geriye yaslandık.

Ceza sahası çizgimiz değil altıpasın orada derinlemesine savunma yapmaya başladık.

Topun ve rakibini peşinden de doğru dağılımımız olmadığından koştuk. İtalyanlar'ın savunma ile orta saha hattı arasında rahat topla buluşmalarına önlem alamadık.

Rakibin saha için dizilişi 4-3-3'tü.

Bununla ilgili özellikle orta sahada oynadıkları asimetrik oyunla bizim dengemizi bozdular. Bu baskıyı topla yaptıkları gibi topsuz da yaparak oyun üstünlüğünü ellerine aldılar.

Zaten bu oyunun karşısında gol yemememiz futbol şansından dolayıydı. Oyuncu değişiklikleri istenilen gibi olmadı. Golden sonra Kenan-Burak iki santrfor oynadı.

Hakan'ın da çizgide oynamasıyla topu daha rahat kontrol ettiler.

Okay ve Ozan'ın da kötü oyunları vardı fakat ortaya konulan olumsuz futbolu böyle anlatmak da doğru olmaz. İtalya gibi formda ekibe karşı 9-10 oyuncunun sahada iyi performans vermesi gerekir.

Saha içi organizasyonu savunma ve hücumda iyi değildi. Kenan iyi niyetli fakat Spinazzola'yı kovalamak için tercih olmamalı. O kanadı çok etkili kullandı Spinazzola.

***

Bizim takımın oyuncu özellikleri ofansif oyuna yatkın. Buna geçtiğimiz sürede de şahit olduk. Bunun için bana göre savunma pasif bir kavramdır. Saha içinde farkı yaratan girişken olmak, oyunun her yerinde hücum etmektir.

Bu farkı yaratmak futbolda önemli.

Bizim takımın karakterinde bu var.

Saha içi beceriyi gösterecek yapıyı uygulamak gerekir. Kendi alanında bekleyerek değil, rakip yarı alanda topun olduğu yere veya kaybedildiği noktada topu kazanmak için geri presi yüzde yüz yapmak gerekir.

Kazanamadığımızda da herkesin bölgesine çekilip pozisyon alması bu savunma anlayışının en önemli unsurudur.

Rakip yarı alanda bu oyunu oturtmak gerekir. Bu maçtan çıkarılacak dersleri Şenol hoca, ekibi ve oyuncuların çıkaracağını düşünüyorum. İyi oynamadık, iyi başlamadık ama önümüzde iki tane Galler ve İsviçre maçları var.

Bizim milli takımın potansiyeli bu iki maçı da kazanıp gruptan çıkmaya müsait. Şimdi milli takım değerlendirmemizi ülke olarak yalnız hataları değil, çözümleri de göstererek en önemlisi de bu kötü başlangıçtan sonra destek vererek yapmalıyız.

Turnuvada sadece birinci maçı kaybettik, turnuvayı kaybetmedik.

Bu seviyedeki turnuvalarda yeri geldiğinde maç kaybedebilirsin ama bu gruptan çıkma hayalleri kurmanı engellemez.

Galler ve İsviçre maçına doğru analizler yapıp enerjimiz, hırsımız ve özgüvenimizin en üst seviyede olması gerek. Turnuvada biz de varız ve gideceğimizi en iyi noktaya gideceğiz demek için. Sadece bir maç kaybettik pes etmedik ve son sözümüzü de söylemedik.