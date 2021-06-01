Ezber ve pratik

Azerbaycan maçından sonra Gine maçında da farklı oyunculara Şenol hoca görev verdi. Geçen maç gibi burada da hem oyuncuların son durumunu görüp aynı zamanda da kadrodan çıkaracağı 4 oyuncunun belirlenmesi açısından önemliydi. Savunmanın sol kenarında Rıdvan'ın performansını ve kadroya girip girmemesi açısından Umut Meraş'a alternatif olur mu diye Şenol hocanın son kararını vermesi için Rıdvan'ı görmek istemesi iki maçtır gayet doğal. Ancak burada bir alternatif de turnuvada Zeki savunmanın sağ beki oynadığında sol bekte de Mert Müldür oynayabilir. Bu hazırlık maçlarının bir bölümünde de Şenol hoca bunu değerlendirebilirdi. Şu anda görülen o ki Umut Meraş orada alternatifsiz gibi görünüyor. Bu Mert opsiyonunu değerlendirebilir. Enes uzun boylu bir oyuncu. En büyük özelliği de sırtı dönük oyunları iyi oynaması gerekir. Atletik, bire bir adam geçen, çok yeteneği olan bir oyuncu değil. İşin tuhafı; böyle fizikli bir oyuncu, stoperlere yerden havadan bile üstünlük sağlayamıyor. Aynı zamanda da hücumdaki ve orta sahadaki arkadaşlarına hatta takımı da sete yerleştirmek için sırtı dönük oyunlarda topu tutamıyor. Boş alan koşusu yapıp arkadaşlarına alan açmıyor. Seviye olarak her geçen gün ileri gideceğine geriye de gidiyor. Enes'in bir an önce kendini de toparlaması gerekir performans açısından. Abdülkadir Ömür'le ilgili geçen maçta da söyledim. Kendi yeteneklerine ihanet ediyor. Daha bir tane savunma arkası koşu yaptı, çok az yapıyor, daha fazla delici, daha fazla saha içinde öz güvenli oynaması gerekir ve en önemlisi de tutkulu olması gerekir. Sahaya oynamak için değil, oynayıp fark yaratmak, kalitesini ortaya koymak için iddialı bir oyuncu olması gerekir. Yeteneklerinden daha önce kendi kafasındaki problemleri çözmesi gerekir. Özgüvenli, cesur, kararlı bir Abdülkadir tek başına maçı alabilecek beceriye ve kaliteye fazlsıyla sahip. Cengiz uzun süre maç trafiğinde olmadığından Şenol hoca doğru kararlarla hep oynatıyor kazanmak için. Geçen Azerbaycan maçına göre daha iyi bir görüntü de verdi. O da biraz daha özellikle savunma arkası koşuyu denemesi gerekir.

Tabii ki özellikle oyunun ilk yarısı ve ikinci yarı en büyük sıkıntısı milli takımın, oyunu genişletip, pas oyunuyla rakip yarı alanda sete yerleşememesi. Sete yerleşemediği için de rakip yarı alanda pas trafiğini iyi oluşturamadı ve atak sürekliliği ve devamlılığı istenilen seviyede olmayınca daha fazla geriye koşan bir görüntü sergilediler. Rakibe ön alan baskısı yaptıklarında birlikte o baskıyı da götüremediler genelde orta sahada Gine Milli Takımı'nı karşılamayı tercih ettik. Tabii ki bir de orta sahada Mahmut, Okay, İrfan Can, birbirini tamamlayan oyuncular da olmadığı gibi burada fark yaratacak İrfan Can'ın da gerekli sorumluluğu almaması oyun hareketsizliği diğer arkadaşları gibi saha içine yansıyınca, oyun sıkıntısı da ortaya çıktı. Bu oyun iki kenar beki hücuma çıkaramamamızın da etkeniydi. İtalya maçına kadar ki 10 günlük süreçte mutlaka Şenol hoca ve ekibi bunları tekrar en iyi şekilde analiz edip daha sürdürebilir, oyun ezberi ve pratiği oturmuş ortaya akıl koyulmuş kısa bir süre de olsa Şenol hocanın ideal 11'imizin de sahada olmasıyla güçlü bir oyun felsefesini başarıyla ortaya çıkaracağını düşünüyorum.