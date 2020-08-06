Mourinho, geçmişte müthiş bir sunum yaparak Barcelona’yı etkilemiş ancak Laporta, Guardiola’yı tercih etmişti. Trabzonspor yönetimi de Avcı’nın sunumunu çok beğendi ancak tercihini Eddie Newton’dan yana kullandı.

Trabzonspor'un yeni teknik adamı Eddie Newton'a hayırlı uğurlu olsun diyerek yazıma başlamak istiyorum. İngiliz çalıştırıcı başta stoperler olmak üzere takımın artıları, eksileri üzerine yoğun analizler yapacaktır. Hikaye belki bire bir aynı değil ama Newton'ın Trabzonspor'a gelişi ile Barcelona'nın geçmiş zamanda Guardiola'yı tercih etmesi birbirine benziyor. Barcelona'da Rijkaard sonrası iki teknik adam adayı vardı: Biri Guardiola diğeri Jose Mourinho. Mourinho o dönem müthiş bir sunum yaptı. Barcelona'lı yöneticileri etkiledi. Birçok yönetici 'marka' isim olduğu için Portekizli hocayı tercih ettiklerini başkan Laporta'ya ilettiler. Diğer tercih olan Guardiola, Barcelona B Takımını şampiyon yaparak 2. Lig'e çıkardı. Onu arkasında destekleyen, futbol dehası ve kulübün efsanesi Johan Cruyff vardı. Bu arada Mourinho'nun menajeri Mendes, yönetimi Mourinho için sıkıştırıyordu. Telefonla kulüpten haber almak istiyordu. Laporta sonunda Guardiola'dan yana karar verdiklerini menajeri Mendes'e iletti.

Trabzonspor'un hoca arayış döneminde de Abdullah Avcı çok başarılı bir sunum yaptı. Yöneticileri de etkiledi. Ancak başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi tercihlerini Eddie Newton'dan yana kullandı. Newton, belki Trabzonspor'da forma giymedi, Hüseyin Çimşir'in ekibinde 6 ay çalıştı, takımın başında sadece 2 maça çıktı ama belli ki bordo-mavili yönetimi bir şekilde etkiledi. Başkan ve yöneticiler, onda o ışığı, pırıltıyı, potansiyeli gördüler, böyle bir karar verdiler. Avcı'nın sunumundan etkilenseler de kulüp için son kararı en doğru şekilde vermek isterler. Newton, Chelsea'de futbol oynamış, İngiliz ekibinde çok sevilen, Hiddink, Di Matteo (Şampiyonlar Ligi'ni kazandı) gibi isimlerin yanında değerli tecrübeler edinmiş biri. Aynı zamanda Chelsea'nin Avrupa'nın dört bir yanına kiraya verdiği oyuncuları izleme komitesinin başındaki kişiydi. Her hafta onları izleyip, teknik heyete raporlarını sunuyordu. Chelsea'de büyük saygı duyulan bir futbol adamı. Önemli bir birikimi var. Farklı futbol anlayışına sahip. Futbolun beşiğinden geliyor. Dünyanın en pahalı ve kaliteli liginde yıllarca çalışmış biri. Trabzonspor için de farklı oyun felsefeleri, futbola bakış derinliğiyle başarılı olmak için her şeyi deneyecektir. Trabzonspor önümüzdeki sezon da şampiyonluğun en önemli adaylarından biri. Newton da 6 aydır orada yaşıyor. Şehrin beklentileri doğrultusunda başarılı bir takım oluşturmak isteyecektir