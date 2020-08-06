Trabzonspor-Guardiola-Mourinho – Reha Kapsal – Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Yazarlar Reha Kapsal <a href="/haberleri/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>-<a href="/haberleri/guardiola?id=f27d402d-9be7-490f-80bf-b21bb0ceab54" class="" rel="tag">Guardiola</a>-Mourinho

--Mourinho

Mourinho, geçmişte müthiş bir sunum yaparak ’yı etkilemiş ancak , ’yı tercih etmişti. yönetimi de Avcı’nın sunumunu çok beğendi ancak tercihini ’dan yana kullandı.

'un yeni teknik adamı 'a hayırlı uğurlu olsun diyerek yazıma başlamak istiyorum. İngiliz çalıştırıcı başta stoperler olmak üzere takımın artıları, eksileri üzerine yoğun analizler yapacaktır. Hikaye belki bire bir aynı değil ama Newton'ın Trabzonspor'a gelişi ile 'nın geçmiş zamanda 'yı tercih etmesi birbirine benziyor. Barcelona'da Rijkaard sonrası iki teknik adam adayı vardı: Biri Guardiola diğeri . Mourinho o dönem müthiş bir sunum yaptı. Barcelona'lı yöneticileri etkiledi. Birçok yönetici 'marka' isim olduğu için Portekizli hocayı tercih ettiklerini başkan 'ya ilettiler. Diğer tercih olan Guardiola, Barcelona B Takımını şampiyon yaparak 2. Lig'e çıkardı. Onu arkasında destekleyen, dehası ve kulübün efsanesi vardı. Bu arada Mourinho'nun menajeri Mendes, yönetimi Mourinho için sıkıştırıyordu. Telefonla kulüpten haber almak istiyordu. Laporta sonunda Guardiola'dan yana karar verdiklerini menajeri Mendes'e iletti.

Trabzonspor'un hoca arayış döneminde de çok başarılı bir sunum yaptı. Yöneticileri de etkiledi. Ancak başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi tercihlerini Eddie Newton'dan yana kullandı. Newton, belki Trabzonspor'da forma giymedi, Hüseyin Çimşir'in ekibinde 6 ay çalıştı, takımın başında sadece 2 maça çıktı ama belli ki bordo-mavili yönetimi bir şekilde etkiledi. Başkan ve yöneticiler, onda o ışığı, pırıltıyı, potansiyeli gördüler, böyle bir karar verdiler. Avcı'nın sunumundan etkilenseler de kulüp için son kararı en doğru şekilde vermek isterler. Newton, 'de futbol oynamış, İngiliz ekibinde çok sevilen, Hiddink, Di Matteo (Şampiyonlar Ligi'ni kazandı) gibi isimlerin yanında değerli tecrübeler edinmiş biri. Aynı zamanda Chelsea'nin Avrupa'nın dört bir yanına kiraya verdiği oyuncuları izleme komitesinin başındaki kişiydi. Her hafta onları izleyip, teknik heyete raporlarını sunuyordu. Chelsea'de büyük saygı duyulan bir futbol adamı. Önemli bir birikimi var. Farklı futbol anlayışına sahip. Futbolun beşiğinden geliyor. Dünyanın en pahalı ve kaliteli liginde yıllarca çalışmış biri. Trabzonspor için de farklı oyun felsefeleri, futbola bakış derinliğiyle başarılı olmak için her şeyi deneyecektir. Trabzonspor önümüzdeki sezon da şampiyonluğun en önemli adaylarından biri. Newton da 6 aydır orada yaşıyor. Şehrin beklentileri doğrultusunda başarılı bir takım oluşturmak isteyecektir

  • Reha Kapsal Reha Kapsal
    1. 06 Ağustos 2020, Perşembe
    1. E-Posta: reha.kapsal@fotomac.com.tr
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