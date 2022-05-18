Dallas
Galatasaray yeni başkanını ararken, entrikası bol bir süreç oluyor. Seçim polemiği yetmezmiş gibi, Torrent hoca da bizimle alay ediyor. Benim için Galatasaray oyuncu kadrosu zayıf ve yeni sezona da umut vermeden başlayacak diye düşünüyorum. Beşiktaş'ı İzmir'de canlı izledim. 9 kişi kalmasına rağmen, kazandı diyebilirsiniz ama güven veren futbolu yoktu gerçekten. Kiralıklar başta olmak üzere ayrılanlar da olacak üstelik. Yeni oyuncuları transfer etmek ise büyük bir bütçe gerektirecek. Ozan Tufan ve Pelkas'ı listelerine almışlar. Eldeki koz ise Gedson Fernandes gibi lanse ediliyor. İş, sonunda köfte- ekmek denklemine dönecek. Ne kadar var,onu ben bilemem… İşin aslı kadro çok güçlü yapılamazsa, Valerien İsmael de erken yolcu olur.
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***Önümüzdeki sezon şampiyon Trabzonspor başta olmak üzere planlamayı çok iyi yapan bir kaç takım olacak. Antalyaspor ve Başakşehir ilk aklıma gelenler. Ben Fenerbahçe'yi konuşmayı severim. Ama büyük golcüsü yoksa sesim biraz cılız çıkar. Anlayacağınız büyük takım, santraforu kadar konuşur, konuşulur, konuşturur… Genele bakacak olursak, futbolumuzda bir çok "Ceyar" var fakat herkes "Bobby" takliti yapıyor. Federasyonumuzun başkanlık makamı boşta, yayıncı kuruluş krizi kansere dönmüş durumda, cepte para yok; olağan şüphelilere dayanarak net söylüyorum, taraftar isyanda. Günah keçileri ise sadece hakemler. Peki "ben bu gemiden inerim"diyen kaç kişi var? Bunu yanınızdakine de mutlaka sorun derim. Unutmadan söyleyeyim; bir de "spor yasası" çıktı. Terazinin ayarı iyice bozuldu. Bunları düşününce aklıma meşhur tilki fıkrası geliyor. Tilkiye; "seni tavuk çiftliğine bekçi yapalım. Ne kadar maaş istersin?"demişler. Tilki; "para pul istemem. Ben dava adamıyım" demiş. Anlayacağınız bu zihniyetteki dava adamlarını yıllarca gördük. "Kaderde borazancıları uzaklaştırıp, biraz da şairleri dinlemek varmış" diyelim. Herkese hayırlı işler…
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