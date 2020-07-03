Yangından mal kaçırıyorlar

Sefasını yaşamayı beklerken, cefaya dönen ligimizin son haftalarına girdik Bu iş başladığından beri; 'hak eden kazansın' diyerek yola devam ediyoruz. Fakat gün bitmeden yeni bir olay ile karşılaşıyoruz. Konular artık sabrı da selameti de zorlar bir hal alıyor. Biri çıksın da yiğitlik yapsın ve eteğindeki taşları döksün. Yoksa bazılarının kulağına ezanın okunması yakındır. Eskiden bu işin köstebekleri vardı şimdi ise tetikçileri doğdu. Garibanın ezildiği zenginin caka attığı gibi bir imaj beyinlerimize kazınmış durumda. Hiç kimse halinden memnun değil. Herkesin yakınacağı veya dert yanacağı bir konu gibi... Sanki işçinin, emekçinin hayalleri gasp edilmişcesine oluşan bir isyan var ortada. Bu kadar çok abinin olduğu yerde ezilenler ise malın gerçek sahipleri.

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Benim kafamda lige veda edecek Konya'dan veya tatile çıkan Göztepe'den fazla bahsetmeme gerek yok. Antep vitesi boşa atmış ve bu hafta Pamukkale'ye turistik seyahat gerçekleştiriyor. Ankaragücü otobandan önceki son çıkışı arıyor. Malatya, Gençler'i kıskanmış ve onunla aynı sınıfta olmak istiyor. İnsanların geleceğe dair vaad ettikleri mazideki icraatlarına bakmadan anlaşılamaz. Kasımpaşa bize bunu şimdi göstermeye çalışacak. Aslına bakarsan Kayseri de bu felsefede. Onun için de kararımızı bu hafta vereceğiz. Aramızda kalsın; Başakşehir kendinden daha çok Trabzonspor'un ne yapacağını merak ediyor.

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Fatih Hoca eskiden kanının son damlasına kadar savaşırdı ama artık bu işi tivitinin son noktasına kadar yapıyor. Salı günü yazdıklarını okuduğumda, anladım ki; 'bu saatten sonra ben yokum 'demiş. Ya da bir başka deyişle; 'benden buraya kadar'. Güzel bir tatil mesajı vermiş. Zaten ruh hali böyle ve mevzu benim anladığım gibiyse; Beşiktaş ligi Galatasaray'ın üzerinde tamamlar. Hayatım boyunca dedikodulara kulak vermedim. Ama ciddi iddialar varsa mutlaka üstüne gittim. Camianın refleks olarak Ali Koç'a rakip hazırladığını duydum. Biz aylardır hoca kim olacak, Emre ne yapacak derken; Saadettin Saran ve önemli isimlerin listesinin hazır olduğunu öğrendim. İçimde kalmasın diye şimdi de size anlattım.

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Anlattım çünkü, iş benden çıksın, bana yük olmasın ve artık bundan sonra muhataplar ne yapacağını düşünsün istedim. Zaten bizlerin yerine düşünenler ve gardını alanlar mutlaka vardır. Alaçatı'da, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Emre'nin üç-beş gün önce ciddi toplantılar yaptığını gördüğümde de bunu gayet iyi anladım. Önce bilgisayar oyunu için buluştuklarını sanmıştım fakat işin rengi farklıymış. Transfer ve yeni sezon mevzularına derin dalmışlar. Ak oğlanı da, kara oğlanı da bu hafta göreceğiz. Son dört haftaya girerken; resmin fluluktan çıkıp net bir renk alacağından eminim. Tabloda mavi rengin ağırlığını görürüz görmesine de; mavinin yanında bordo mu olur yoksa turuncu mu, neticede onu da sahadaki oyunlar ortaya çıkarır...Ama finalde lacivertin olmadığı kesin...Tövbe etmedikten sonra itiraf etmenin hiçbir anlamının olmadığı gibi...