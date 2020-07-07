Olay yeri

Bir kaç gün önce size, Fatih Terim'den tatil mesajı var demiştim. Benden duyduğunuzda yadırgamıştınız. Fakat şimdi, onun kendi ağzından da bunu işittiniz. Aslına bakarsanız, büyü bozuldu ve sebebiyle bu mecazi tavra şahit oluyorsunuz. Lafı fazla dolandırmaya veya süslemeye gerek yok. Arda transferiydi, virüstü, Zorlu'ydu, başkanın rahatsızlanmasıydı, yardımcı hocanın ayrılmasıydı ve buna benzer, Abdürrahim Bey'in kırılmasıydı derken; hocanın direnci epey düştü. Koskoca imparatora bu söylenmez belki ama son günlerde sergilediği fotoğraf bende çok farklı bir çağrışım yaptı. 'Veresiye satan esnaf' gibi düşünceli gördüm onu...

Eskiden korkulan, ulaşılamayan ve üstelik dokunulamayan biriydi. Felsefesinde; kurşun da değecek, çamur da sıçrayacak, kan da bulaşacak diye savaşmak vardı. Çiçek açacak günleri de telaffuz ederdi. Savaşı da barışı da kendi yönlendirirdi. Hatta yerini ve zamanını da o ayarlardı. Ne de olsa kırk yıllık bir hikayesi var. Vecize tarzında unutulmaz sözleri oldu. Ancak; a- Ben, b- Fatih Terim yanıtı beni epey düşündürdü. İçimden o an; c - Hiçbiri dedim... Ama daha sonra pişman oldum ve bunu dillendirmeden kafamdan sildim.

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Neticesinde; hoca yeni sezonda olmayabilir veya olursa da sezonu tamamlayamaz kanısına vardım. Fener'de ise hareketli günler bekliyorum. Hem de çok sıkı... Öncelikle şunu artık herkes biliyor. Sistem Emre'nin üzerinden kuruluyor. Yerli antrenörle çalışmayı savunan biri olarak, üzülerek söylüyorum. Eğer yerli hoca alınırsa, ilk sorun Emre ile yaşanır diye iddia ediyorum. Ardından bu işi kimse toparlayamaz. Sırada bekleyenler var. Yönetime talip kişiler. En sabırlı ve ciddi hazırlık yapan Saran; yakın zamanda kafasındakilerle büyük bir toplantı yapacak. Bunun adı, doğum günü partisi olacak. Yani; Saran'ın desteğini istediği kişiler ile kendi ev sahipliğinde bir balıkçı kasabasında toplanacaklar. Hem de çok yakında... Size tuhaf gelebilir fakat sanki tüm şartlar da Başakşehir'in lehine ilerliyor.

Oynanan maçların dozajından, alınan sonuçlara kadar her şey ve herkes ister istemez Trabzon'un aleyhine çalışıyor gibi. Bunları size anlatırken asla birilerine laf çarpma veya mesaj verme hedefim yok. Planlanmış bir tezgah da var demiyorum. Sadece çanların kimin için çaldığına değinmek istedim. Zaten futbolda hiçbir şey açıkta kalmaz. Top yuvarlanır ve adresini bulur. Üstüne basa basa bir kez daha söyleyeyim. Yeni sezonda futbolda çok şey değişecek. Başrol oyuncularından tut, figüranlara kadar çok sayıda isim ya yeni doğacak ya da yok olacak.