Men direk...

Erzurum deplasmanında iklim koşulları ve deniz seviyesinden yükseklik hali ligde her takımı zorluyor. Buna bir de ev sahibi takımın sıralamadaki yeri eklenecekti ki bu etken Trabzonspor'u ayrıca etkileyecekti. Trabzonspor'un Yusuf'un cezalı duruma düşmesi sonrası, Kamil Ahmet'in de olmayışı ile yeni çözümlere ihtiyaç duyacaktı. Sağ beke Toure'yi monte eden Ünal Karaman, Yusuf pozisyonunda ise Amiri tercihi ile kadrosunu idealleştirmeye çalıştı.

Obertan'ın maçın başlamasıyla birlikte Toure'yi düşürdüğü zor durum bir önlem gerektiriyordu. Amiri ile Ekuban'ın yer değişimi bu nedenle yapıldıysa da çare olmadı.

Olcay Şahan'ın maç eksiği, maç kondisyonu gibi kabul edilebilir nedenlerle kenarda hamle için beklediğini düşünürsek, o bölge için 2. yarı bir düzenlemeye gidilecekti. Erzurumspor'da geçmişte oynamış oyunculardan şunu dinledim. "Erzurum'a gelen takımlar maç başında bir bocalar, o anlarda biz tüm enerjimizi sahaya koyar, maçları ilk anlarda koparmaya bakardık" Maçı izlerken bu sözler aklıma geldi. Bu sözlerle örtüşen bir Erzurumspor performansı izledik ilk yarıda. İstediklerini alamadılar ve Trabzonspor ikinci yarıda golü bulup, maçı kazanmasını bildi. Trabzonspor'dan bu kadar eksiğe rağmen 90 dakika baskılı oyun bekleyen yoktur sanırım. Herkes gibi ben de beklemiyorum. Bazı oyuncuların pas trafiğinde özellikle tuhaf tercihleri, pas öncelikleri, mevkilerde risk alma(ma) durumları uyarıyı hak eder durumda. Milli ara sonrası Pereira da dönerse Trabzonspor maç kaybetmez! Hedef revize eder.

Not: Direkler yine "bizi de hesaba kat" dediler!