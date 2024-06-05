Gönlü alınmalı

Erden Timur, G.Saray'ı o kadar çok seviyor ki basın toplantısı bittikten sonra bahçeye çıktığında gözyaşlarına hakim olamadı. İçini çeke çeke ağladı. Basın toplantısının yapıldığı Nef Bebeköy'ü gördüğümde ağzım açık kaldı. Boğaz'a hakim, ormanın içine saklanmış büyüleyici bir arazinin sahibi olduğunu öğrendim. Erden Bey'e komisyoncu demek, çok ciddi bir haksızlık olur. Eleştirilere kırılmış, hatta kendisine yönelen iftiralardan fazlası ile alınmış. Geri döndürecek tek güç G.Saray sevgisidir. Basın toplantısında "Başkan Dursun Özbek, 'Sana ihtiyacımız var dön' dediğinde döner misiniz?" diye sordum "Dönerim" dedi. Oyuncular kendisine saygı duyuyor. Okan Buruk ve ekibi de yol arkadaşı gibi görüyor. Özbek bu hassasiyetleri gözden geçirmeli. G.Saray menfaatleri gerektiriyorsa Erden Timur'u geri döndürmelidir. G.Saray'da başkanlık sistemi vardır, o ne derse o olur. Başkanlar en güçlü affedici kişilerdir, gönül alır. Eğer ortada bir kırgınlık varsa bu da Galatasaray başkanının sevgisi ile aşılır.