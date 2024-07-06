Doğru model hasılat paylaşımı

Galatasaray'da gözler bugün yapılacak Olağanüstü Yetki Genel Kurulu'na çevrildi. Camianın beklediği genel kurul öncesi Levent Tüzemen'le soru-cevap yaparak gündemi değerlendirdik.

Galatasaray, kulübün taşınmazlarıyla ilgili geleceğini ilgilendiren bir Olağanüstü Yetki Genel Kurulu oylamasına gidecek. Nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz?



Gerginlikler olacaktır. Özellikle Süheyl Batum'un ekibinden itirazlar gündeme gelecektir. Bazı eski yöneticiler de yetki vermemek için konuşmalar yapacaktır. Tüzüğe aykırı hiçbir şey yok. Genel kurul açık ve şeffaf olacaktır. Başkan Dursun Özbek istenilenden daha fazla bilgiyi genel kurul üyelerine aktaracaktır. Yine de bazı üyeler bir bardak suda fırtına yaratmaya çalışacaktır. Ben hayatımda bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmadım. Genel kurulda kürsüye gelecek olanlar da bilgi sahibi olmadan fikir yürütmesinler.

'ÇAMUR AT İZİ KALSIN' ZİHNİYETİ

Rezan Epözdemir, 'Yetki talebi tüzüğün 145. maddesine göre hukuka aykırıdır. Florya konusunda telafisi imkansız zararlar oluşturabilir' dedi. Bu konuda neler söylemek istersiniz?



Başkan Dursun Özbek zaten açıklamalarını tüzüğün esaslarına göre yapacak. İnşaatın başlangıç ve bitiş sürelerini üyelere aktaracak. 145. maddeye göre hiçbir aykırı durum da yok. Bu yönde 'Çamur at izi kalsın' zihniyetine saygı duymuyorum. Ortalığı gereksiz yere karıştıranlara da prim vermiyorum. Zaten Rezan Bey ilk günden itibaren seçim politikasını Florya arazisi üzerinden yürüttü ama söyledikleri asla prim yapmadı.



BAŞKAN DETAYLARI TEK TEK ANLATACAK

Florya Projesi'nde konuşulan iki model var: Hasılat paylaşımı ve Galatasaray'ın kendisinin yapması. Hangisinin ideal ve mantıklı olduğunu düşünüyorsunuz?



Başkan Dursun Özbek iki modeli de görsellerle üyelere anlatacak. Galatasaray yaparsa neye mal olacak? Florya Projesi, hasılat paylaşımına göre yapılırsa Galatasaray ne kazanacak? Galatasaray kulübü, bir inşaat kulübü değil. Mecidiyeköy'deki rezidansı kendi yaptı ama hala eksikleri var. Rams Park'ı başkaları yaptı Galatasaray yıllardır oynuyor ve ciddi hasılatlar elde ediyor. Ben bir kongre üyesi olarak Florya Projesi'nin hasılat paylaşımıyla yapılmasından yanayım. Başkan da zaten genel kurula bilgileri aktardıktan sonra 'Hangisini isteyeceksiniz?' diye soracak.



BLOKE HESAP KALKMIYOR

Erden Timur, önceki genel kurulda alınan yetkiyle bugün istenenin aynı olmadığını ve bloke hesabın kaldırıldığını ifade etti. Florya Projesi'nden gelecek para 'Bloke hesap' olmadan nasıl değerlendirilecek? Bu konuda endişeleriniz var mı?

Bloke hesabın kalkması gibi bir şey söz konusu değil. Kafalar karışmasın. Galatasaray bu projeyi kendi yapacaksa bir inşaat firmasıyla anlaşmak zorunda. O firma, 'Bana para ver, inşaata başlayalım' diyecek. Başlamak için de Ziraat Bankası'na 2.3 milyar TL'lik parayı yatırıp taşınmazlar üzerindeki ipoteğin kaldırması gerekir. Eğer hasılat paylaşımı ile yaparsa inşaatı üstlenecek firma, 70 milyon dolar'lık meblağı Ziraat Bankası'na yatıracak. Galatasaray hem Bankalar Birliği'nden çıkacak hem de taşınmazlar üzerindeki ipotek kalkacak. Gelir ile gider arasındaki fark daha yüksek faiz veren bir bankaya bloke edilecek. Kimse paraya dokunmayacak. Gelecek para için 'Futbola gidecek' deniyor. Tamamen yalan. Kulübün malları Sportif A.Ş.'nin üzerinde değil kulübün üzerinde. Bunu uyduranlar, 'Yandık ve mahvolduk' diyenler akıllarınca enkaz edebiyatı yapmaya çalışıyor.



YETKİYİ ALAMAZSA KRİZ ORTAMI OLUR

Rekor oyla seçilen Başkan Dursun Özbek ve ekibi, bugün Genel Kuruldan yetki alamazsa sonuçları ne olur? Galatasaray'ın yakın geleceğinde neler değişebilir?



Dursun Özbek, verdiği sözlerin hep arkasında durmuştur. Şeffaf ve açık şekilde anlatacağı bilgiler genel kurul üyelerini mutlu edecektir. Seçim öncesi sözleriyle bugün gündeme getirdikleri arasında fark yok. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Galatasaray'ın kurtuluşu adına genel kurul üyelerinin sağduyulu davranıp yetki vereceğine inanıyorum. Aksini düşünmek istemiyorum. Yetki almadığında sadece yönetim değil Galatasaray da derin bir krize girer. Florya Projesi zarar görür. Dursun Bey istifa eder mi onu bilemem... Her ne kadar sert görüşler de olsa üyeler rekor oyla seçtikleri başkanlarına gereken yetkiyi verecektir.