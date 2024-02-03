Utanın

Icardi'ye penaltı verilmesi için ölmesi mi gerekiyor? G.Antep maçında iki net penaltı pas geçildi, Samsun'da Satka'nın vuruş öncesi kolundan yapışarak çektiği İcardi'ye yine penaltı verilmedi. Hakemler ve VAR'ın İcardi'ye yapılan bu harekete vermediği kararlar için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi gibi "Yeteeeeer" ve "Utanın" diyorum. G.Saray için Samsun deplasmanı sırat köprüsü gibiydi. 11 dakikada Nelsson'un kafayla golün yanı sıra Mertens'in mükemmel pasını Barış Alper'in gole döndürmesi ile G.Saray galibiyeti kucakladı. Muslera ile 1 yıl daha sözleşme uzatılmalı. Çünkü kaptan takımının kırılacak pozisyonlarında sahne aldı ve 3 muhteşem kurtarış yaptı.

Gollerden sonra G.Saray'ın saman alevi gibi parlamalar dışında Samsun'u tehdit edecek pozisyonu yoktu. Aktürkoğlu'nun kafası eleştirilerde kalmış olacak ki; kolay attığı çalımları beceremedi ve ciddi top kayıpları yaptı. Barış Alper mücadele gücü ile G.Saray'ın enerjisini yukarı çekti, attığı golde de yaptığı bileşik hareket mükemmeldi. Hakem Numanoğlu'nun kendine göre bir stili var, 'cool' takılıyor. Ancak ayağa basmalar sarı kart değil mi? Kaan, Kerem, Barış, Torreira, Nelsson ve Sanchez'in Samsunlu oyuncular sürekli ayaklarına bastı ama kart bile görmediler. Özellikle göğsüne omuz atan Van Drongelen'in kurallara bakınca oyunda kalmaması gerekirdi. Sonuç, G.Saray rakibi Samsun'dan daha az ceza alanına girerek kazandı! Demek ki ceza alanına çok girmek için rekor gerekmiyormuş…