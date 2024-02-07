Vinicius fayda sağlar

VAR sisteminin nihayet dört dörtlük çalıştığı bir maç izledim. VAR'da görevli Özgür Yankaya maçın hakemi Meteoğlu'nu kritik pozisyonlarda çok doğru uyardı. Sonuç maçın hakemi ile VAR uyumu adaletli kararların çıkmasını sağladı. Dilerim bu doğru kararları ligde de izleriz, kritik maçlarda da bu sezon VAR'ın en formda hakemi Özgür Yankaya'nın daha fazla görev almasını duyarız. Gözüm Vinicius üzerindeydi… Brezilyalı golcü, ilk maçında sürekli pozisyonları takip etti, mücadeleden kaçmadı, Halil Dervişoğlu bazı pozisyonlarda pas verseydi Brezilyalı golcü bunları değerlendirirdi. Attığı gol de pozisyon takipçiliğinin eseriydi. Okan Hoca, ideal kadroyu sahaya sürdüğünde özellikle Vinicius, Icardi ile birlikte oynadığında daha verimli olacaktır. Özellikle duran toplarda uzun boyunun avantajını kullanacağı gibi Sanchez ve Icardi gibi oyunculara da kafa vuruşlarında alan yaratacaktır. Bandırma 1. Lig'in sert ve iddialı bir ekibi. İlk golü yiyene kadar kompakt futbol anlayışını sahaya yansıttılar. İki doğru penaltı kararı sonrası gelen gollerle kapalı oyunu bırakıp daha açık futbolu tercih ettiler. Cesaret ile G.Saray'ın üstüne gittiler. Ve mükemmel bir gole de imza attılar. Okan Buruk G.Saray'da yeni bir anlayış başlattı. Her oyuncunun Berkan gibi stoperde Barış gibi sağ bekte oynama alışkanlığını getirdi. Derin rotasyona rağmen G.Saray kazanmayı başandı ve kupada çeyrek finale kaldı.