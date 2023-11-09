Kaybetti ama ezilmedi

Galatasaray iyi oynadığı Bayern maçlarını belki kaybetti ama hiç ezilmedi. Bayern Münih de grupta bu kadar baskıyı Galatasaray'dan başka bir takımdan yemedi. İyi oynamak yetmiyor, girdiğin pozisyonları bitireceksin. Özellikle duran toplarda dikkat edeceksin. Herkes bu mücadelede taşın altına elini koyacak.

Ziyech ile Zaha gibi gövdeli transferler eğer anlayış ve mücadele anlamında Münih'te 12.5 km koşan Lucas Torreia'nın ciddiyet, çalışkanlık, aldığı sorumluluk seviyesine gelmedikçe faydalı olamazlar. Ziyech güçsüz ve sadece pas atarak idare etmeye çalışıyor. Zaha kopuk kopuk oynadığı için etkisiz kalıyor. Ndombele hala kulübede oturuyor, ilk 11'e giremiyor. Çalım üstadı denilen Tete hala istikrarı yakalayamıyor. Muslera, Boey, Angelino, Sanchez, Abdülkerim ve çıkıncaya kadar İcardi iyi mücadele ettiler. Kaan Ayhan orta alanda ağır kaldı.

Zaha ve Ziyech'i görüp Bakambu'nun coşkusuna ve iştahına bakınca Okan Hoca kadroda ufak bir değişim yapabilir. Kerem yerine dönebilir ve İcardi ile pas bağlantılarını kurabilir.

Bir ayrıntı ve bir öneri; Okan Hoca 2 Bayern maçında da sol bek bölgesini kontrol altına alamadı. Galatasaray hep buradan golleri yedi. Angelino ilk kez etkili oynadı. Angelino çıkıp Abdülkerim sol beke geçince yine sıkıntı oldu. Abdülkerim-Sanchez ikilisi 80 dakika uyumlu ve dengeliydi. Nelsson sağ stopere girip, Sanchez sol stopere kayıp, Abdülkerim sol beke geçince savunmanın pozisyon bilgileri arıza yaptı. Okan Hoca Allah aşkına Abdülkerim-Sanchez ikilisini bozma, solda kimi oynatırsan oynat. Şimdi Galatasaray için İstanbul'daki M.United mücadelesi "Avrupa'ya devam" adına final maçı olacak.