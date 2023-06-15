Dipten zirveye

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şampiyon olmak Galatasaray'a çok yakıştı. Hayırlı olsun. İnşallah bu şampiyonluk 5'inci yıldızın habercisi olur. 1985'te İstanbul'a geldim.

1985'ten bu yana Galatasaray'ın 17 şampiyonluğuna tanık oldum.

Kazanılan UEFA Kupası ve Süper Kupa ile Devler Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynanan iki çeyrek final maçını statta izledim.

Mesleki kariyerimde bu başarılar önemli bir yer tutuyor. Bu benim için büyük bir şans oldu. 23'üncü şampiyonluk stratejik açıdan çok değerli. Neden mi? Galatasaray, son 3 yılda şampiyon olamadığı gibi son sezonu 13'üncü tamamlamıştı.

Şampiyonluğu yeniden hatırlamak adına 23. şampiyonluk çok kıymetli oldu. Galatasaray, dibe vurduğu sezonlardan sonra doğru adımlar atabilen bir camia olduğunu kanıtladı.

Dursun Özbek Yönetimi ve Erden Timur doğru bir karar vererek yepyeni bir transfer politikası uygulandı ve iş ahlakı güçlü oyuncular alındı.

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4 büyük takımda toplam 10 golcü kulüplerin malıydı. Ligde tek kiralık golcü İcardi'ydi. Arjantinli, 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynadı. Ben sezon başı İcardi transferine şüpheyle baktım. O İcardi herkesi yanılttı.Ben de risk olarak görmüştüm, özür diledim. Bir gerçek var ki; İcardi'yi Galatasaray taraftarının desteği büyüttü. Simge Sağın'ın "Aşkın olayım" şarkısı taraftarların İcardi'ye aşık olmasını sağladı. İcardi coştu, Galatasaray şampiyonluğa koştu.İcardi'nin patlamasında Okan Buruk'un sevgi içerikli dokunuşları da önemliydi. Ligin ikinci yarısına bir isim verilse "İcardi sezonu" demek doğru olur.Büyük çoğunluk Okan Buruk'a sezon başı karşı çıkıp yan gözle bakarken ve ben başarıyı kucaklayacağını söylemiştim.Mahcup olmadım.Bu önemli şampiyonlukta Başkan Dursun Özbek'in camiada başlattığı "Sevgi iklimi" de çok etkili oldu.Başkanlar tablosu, Galatasaray'ın ne kadar güçlü ve ne kadar büyük bir camia olduğunun göstergesidir.Sonuç; Galatasaray aile olduğunda hep şampiyon olur.