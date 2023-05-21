Icardi ve Torreira çok başka

Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan etmesi için Ankaragücü maçını yenmesi yetecek. Ancak Galatasaray taraftarı şampiyonluğa öyle inanmış ki tribünlerde ve localarda mahşeri bir kalabalık vardı. Eğer kurallar izin verseydi basamakları bile G.Saray yönetimi çok rahat doldururdu. Maçı izlerken sarı kırmızılılarda iki adam müthiş bir keyif verdi. İcardi tam bir golcü olduğunu kanıtladı. İkinci golden sonra tribünleri ayağa kaldırıp 'Aşkın Olayım' şarkısını taraftarlarıyla birlikte söyledi.

Kiralık bir golcünün böylesine aidiyet duygusunu sahaya yansıtması taraftar tarafından baş tacı edilmesi her oyuncuda görülebilecek bir karakter değildir. Başkan Özbek, Erden Timur'a ''Bu İcardi'yi Galatasaray'a al'' talimatını vermelidir. Çünkü İcardi şampiyonluğa oynayacak bir takım için çalışkanlığı, mütevaziliği ve efendiliğiyle biçilmiş biridir. Torreira satılmamalıdır. Bir adam sahada 5 kişilik oynar mı? Tekmeye kafa uzatıyor, rakibin bacak arasından topu kapıyor, aklıyla topa hükmediyor, takımı yönetiyor. Galatasaray son yıllarda Torreira gibi genç, kaliteli ve yürekten oynayan bir ön libero bulamadı.

Uruguaylının yürekli oyunu, çalışkanlığı, İcardi'nin hırsı tüm arkadaşlarını maçta tuttu. Galatasaraylı taraftarlar ve futbolcular için şampiyonluk artık çok yaklaştı. Özel not: İlk yarıda yine hatalı pas yapan Muslera'nın kendisini eleştiren Oliveira'ya tepki göstermesi ve kaptanlık bandını çıkararak içeri girmesi kariyerine ve kalitesine yakışmadı. İkinci olay da klasik tribün davetine katılmayıp doğrudan soyunma odasına gitti. Yönetim ve Okan Buruk bu duruma el koymalıdır.