Çok yakıştı

Galatasaray'a Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk gerçekten çok yakıştı. Bu şampiyonluğun çok uzun bir hikayesi var. Öncelikle Dursun Özbek Galatasaray'ın başına geçti, Okan Buruk'u göreve getirdi. Erden Timur'a transferi bırakıp, yıldızları almasını sağladı. Camiaya sevgi iklimini aşıladı. Taraftara da şampiyonluk sözü verdi. Galatasaray ne zaman aile olduysa şampiyonluklar ve kupalar kazandı. Galatasaray, bir his takımı olduğunu gösterdi. Bir aile olarak halatı hep birlikte çektiler. Ve Galatasaray, 15. haftada çıktığı liderlik koltuğundan bir kere bile düşmedi, hep kazandı. Okan hoca rekorlar kırdı ve sahada oynattığı futbolla da göz kamaştırdı.

F.Bahçe'ye karşı uzun bir aradan sonra bir sezonda iki galibiyet almak, iki maçta da 3-0 yenmek, hiç gol yememek başarıların en büyüğüdür. Kadıköy ve Nef Stadı'nda elde edilen zaferler, maçların sahada kazanıldığının tam bir belgesi oldu. Kiralık olarak gelen ama 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynayan İcardi, son haftalarda büyük sorumluluk alıp attığı gollerle takımı sırtladı. Kerem çalışkanlığı ile Torreira cesur yüreği ile mükemmel performans sergilediler. Okan hoca, bütün takıma sevgiyi ve adaleti eşit dağıttı. Kulübede oturan isyan etmedi, sonradan oyuna girse dahi Barış Alper gibi bütün gücünü sahaya verdi. Mata ile Mertens liderlik yaptı. Muslera 6. şampiyonluğuna imza atarken Galatasaray'ın tarihine altın harflerle yazıldı. Atanla tutandan başlayan şampiyonluk serüveni son olarak Fenerbahçe galibiyeti ile taçlandı. Bu şampiyonluk Galatasaray ailesine hayırlı olsun.