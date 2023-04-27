Kızılcık şerbeti
Gomis'in maça çıkmak istememesi profesyonelliğe yakışır mı? Ardından yaşananlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Başkan Ünal Aysal döneminde Galatasaray, Fenerbahçe stadında şampiyonluk kupasını kaldırdı. Bu şampiyonluğun anahtarı, Melo ve Riera arasında yaşanan krizin doğru yönetilmesidir. Melo, Riera'ya yumruk atmış, medyanın köpürtmesine rağmen Fatih Terim devreye girip yönetimle ortak bir çözüm üretmiş ve barış sağlanmıştı. Eğer Galatasaray o gün iki oyuncunun da kellesini alsaydı, net söylüyorum: Şampiyon olamazdı. Gomis konusu bu kadar büyük bir kriz değil. Krizin nedeni de Gomis'in ta kendisidir. Alanya maçından sonra hocasına gidip 'Oyuna ben girmeliydim' demesi, kritik Karagümrük maçı öncesi 'sakatım' demesi; tecrübesine ve kaptanlığına hiç yakışmadı. Ama Galatasaray yönetimi krizin büyümesini istemedi. Gomis de arkadaşlarına gidip 'Hatalı davrandım. Sizlerden özür diliyorum' dedi. Muslera ve Kerem da barış için aracı oldu ve Özbek, Timur, Buruk ve Gomis bir araya gelerek iletişim kurdular. Gomis burada da hatasını kabul etti ve Okan hocayla arasındaki buzlar aradan kalkmış oldu. Okan Buruk'un Karabük maçından sonra yaptığı açıklama asla yönetimin bilgisi dışında değildir. Bazen karar verirken kan kusarsınız, 'kızılcık şerbeti içtim' dersiniz.
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Karagümrük karşısındaki futbol ve alınan sonuç Beşiktaş derbisine nasıl yansır? Defans ve Muslera'nın hataları dikkat çekiciydi. Galatasaray, Karagümrük karşısında kötü oynamadı ama golleri Nelsson ve Muslera'nın bireysel hatalarından yedi. Herkes dersini almıştır. 3-1'den gelip 3-3'ü yakalamak Galatasaraylı oyuncuların teslimiyetçi olmadıklarını gösterir. Beşiktaş hücum hattı, çalım ve koşu becerisi yüksek oyunculardan oluşuyor. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi nasıl yenmişti. Rakibi karşıladı, sonra hızlı kontratağa çıkıp avlamıştı. Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerken aynı taktiği uygulamış ve 3-0 kazanmıştı. Sivasspor-Fenerbahçe maçının sonucu derbinin stratejisini belirleyecektir. Ben Galatasaray'ın rakibe geniş alan bırakmayıp, Rashica- Kerem gibi hızlı oyuncuları, defans arkasına kaçırmayı planladığı takdirde pozisyonlar bulacağına inanıyorum.
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Zaniolo, Karagümrük karşısında ilk 11'de etkisizdi. İcardi penaltı kaçırdı. Gomis affedildi. Derbide forvette kim oynar? Okan hocanın ilk 11'de İcardi'yi oynatacağını düşünüyorum. Çünkü Rashica, Mertens ve Kerem üçlüsü İcardi ile birlikte oynadıklarında çok verimli oluyorlar. Özellikle Oliveira da yaptığı ortalarda doğrudan topu İcardi'nin kafasına göndermeyi planlıyor. Zaniolo da yine sonradan oyuna girip, kanatta görev yapar. Gomis ancak İcardi'nin sakatlığı nüksederse düşünülebilir.
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