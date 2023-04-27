Kızılcık şerbeti

Gomis'in maça çıkmak istememesi profesyonelliğe yakışır mı? Ardından yaşananlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Başkan Ünal Aysal döneminde Galatasaray, Fenerbahçe stadında şampiyonluk kupasını kaldırdı. Bu şampiyonluğun anahtarı, Melo ve Riera arasında yaşanan krizin doğru yönetilmesidir. Melo, Riera'ya yumruk atmış, medyanın köpürtmesine rağmen Fatih Terim devreye girip yönetimle ortak bir çözüm üretmiş ve barış sağlanmıştı. Eğer Galatasaray o gün iki oyuncunun da kellesini alsaydı, net söylüyorum: Şampiyon olamazdı. Gomis konusu bu kadar büyük bir kriz değil. Krizin nedeni de Gomis'in ta kendisidir. Alanya maçından sonra hocasına gidip 'Oyuna ben girmeliydim' demesi, kritik Karagümrük maçı öncesi 'sakatım' demesi; tecrübesine ve kaptanlığına hiç yakışmadı. Ama Galatasaray yönetimi krizin büyümesini istemedi. Gomis de arkadaşlarına gidip 'Hatalı davrandım. Sizlerden özür diliyorum' dedi. Muslera ve Kerem da barış için aracı oldu ve Özbek, Timur, Buruk ve Gomis bir araya gelerek iletişim kurdular. Gomis burada da hatasını kabul etti ve Okan hocayla arasındaki buzlar aradan kalkmış oldu. Okan Buruk'un Karabük maçından sonra yaptığı açıklama asla yönetimin bilgisi dışında değildir. Bazen karar verirken kan kusarsınız, 'kızılcık şerbeti içtim' dersiniz.

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Galatasaray, Karagümrük karşısındakötü oynamadı ama golleri Nelsson veMuslera'nın bireysel hatalarından yedi.Herkes dersini almıştır. 3-1'den gelip3-3'ü yakalamak Galatasaraylı oyuncularınteslimiyetçi olmadıklarını gösterir.Beşiktaş hücum hattı, çalım ve koşubecerisi yüksek oyunculardan oluşuyor.Beşiktaş, Fenerbahçe'yi nasıl yenmişti.Rakibi karşıladı, sonra hızlı kontratağaçıkıp avlamıştı.Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'deyenerken aynı taktiği uygulamışve 3-0 kazanmıştı. Sivasspor-Fenerbahçemaçının sonucu derbinin stratejisinibelirleyecektir. Ben Galatasaray'ınrakibe geniş alan bırakmayıp, Rashica-Kerem gibi hızlı oyuncuları, defansarkasına kaçırmayı planladığı takdirdepozisyonlar bulacağına inanıyorum.

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Okan hocanın ilk 11'de İcardi'yi oynatacağınıdüşünüyorum. Çünkü Rashica,Mertens ve Kerem üçlüsü İcardi ile birlikteoynadıklarında çok verimli oluyorlar.Özellikle Oliveira da yaptığı ortalardadoğrudan topu İcardi'nin kafasına göndermeyiplanlıyor. Zaniolo da yine sonradanoyuna girip, kanatta görev yapar.Gomis ancak İcardi'nin sakatlığı nüksedersedüşünülebilir.