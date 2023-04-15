Dur durak olmayacak!

Kerem'in enfes pasını kovalayan ve İcardi'nin mükemmel golü ile sonuçlanan atağa kadar, Kayserispor önde yaptığı baskıyla Galatasaray'ın oyuna hakim olmasını engellemişti. İcardi Galatasaray taraftarını sahanın içine coşkulu bir şekilde çekerken arkadaşlarını da Müthiş ateşledi. Oyunun kontrolünü eline geçiren G.Saray, Kayseri'yi sahasına hapsedip müthiş pozisyonlar yakaladı. Rashica kanatlar için vazgeçilmez olduğunu gösterdi. Etkili ayaklarıyla rakip savunmayı bitiren çalımlar atarken mükemmel bir gole imza attı.

Galatasaraylı oyuncuların inancı, özgüveni, coşkuları ve kazanma duyguları oyuna keyif olarak yansıdı. Torreira orta sahada ahtapot görevi yaparken rakipten müthiş top çaldı. Hücuma çıkıp bir de penaltı yaptırdı. Gecenin çalışkanı gol için çırpınan Kerem frikikten Messi vari bir gol attı. Oliveira nihayet sorumluluk alarak oynadı. Orta alanı maestro gibi yönetti. Mertens'e hareket alanı sağladı.

Sürekli tek top oynayarak ve doğru pozisyon alarak Galatasaray'ı yönetti. İcardi'yi 3 gol attığı için alkışlamak yetmez. Arjantinli yıldız bazen 10 numara gibi oynuyor. Zaman zaman kanatlara geliyor sırtı dönük kazandığı topları rakipten uzaklaştırırken arkadaşlarına pas olarak servis yapıyor. Galatasaray için artık dur durak olmayacak.

Oyuncular kalan maçlar için Kayserispor önünde mükemmel bir start verdiler. Sadece gol şovu yapmadılar futbol resitali de sundular. Oyun ve alınan farklı galibiyet rakiplerini psikolojik olarak olumsuz etkileyecektir. Zaniolo, Mancini'ye "Beni milli takıma al" mesajını yollayan harika bir gole imza attı.